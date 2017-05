ESPECIAL Ley de Participación Ciudadana, arma para la democracia

La sociedad tiene que hacer suya la Ley de Participación Ciudadana, porque en este momento es un instrumento más valioso para seguir construyendo la democracia, expresó la catedrática Claire Wright, titular en el departamento de Ciencias Sociales de la UDEM.



Consideró como un avance la Ley de Participación Ciudadana, ya que ésta propone cambios muy interesantes que antes no existían, así que ahora se inicia un proceso de socialización.



“Lo importante de la Ley de Participación Ciudadana es que los ciudadanos la hagan suya, vayan aprendiendo y haciendo camino”, añadió.



La sociedad tiene que preguntarse ahora ¿cuál es la participación ideal?

Aquella que convoca el Estado, una participación ciudadana auto gestionada o bien libre. Hay que pensar hacia dónde se quiere participar y para qué.



Wright mencionó que en Nuevo León hay una gran necesidad de abrir más espacios de discusión.



Destacó a Nuevo León como una entidad que demostró en las pasadas elecciones estatales que ejerciendo su voto puede cambiar un gobierno y castigar a los partidos tal y como sucedió en el 2015.



No se puede hablar de una participación ciudadana sin haber formado ciudadanos, en Nuevo León, dijo en el 2015 dio un ejemplo de cómo la participación ciudadana vía el voto electoral puede realizar cambios.



“En el 2015 en Nuevo León nos dimos cuenta que el voto es el instrumento más directo y eficaz para cambiar las cosas, al castigar a los partidos políticos y optar por un gobierno independiente”, resaltó la investigadora.



“Mi lectura de lo que pasó aquí más allá del activismo hablando de distintas categorías de políticos, sociedad civil y ciudadanos que se interesan pero no son activos era un poco ajustar al sistema que revindicar una participación pura limpia, pero si están pasando cosas hacia una democracia más participativa.



Si lo vemos a nivel nacional en cuanto a una democracia más participativa NL está como un tercero lugar en términos de organizaciones civiles y han sido muy activas.



¿El ser ciudadano se aprende en la escuela o en la casa?

La base está en la familia indudablemente ahí se dan los valores, después la escuela y el círculo social (los amigos) y en estos tiempos de avance tecnológico, los medios de comunicación y las redes sociales son otros foros de socialización, señaló la catedrática.