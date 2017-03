ESPECIAL Airbnb Viajes con algunas “sorpresas”

Viajar y utilizar la plataforma Airbnb para hospedarse puede tener sus beneficios, pero también sus experiencias no tan agradables, sobre todo cuando llegas a tu destino y te cancelan de última hora.



De acuerdo con un ejercicio realizado en 10 viajes diferentes se utilizó la plataforma Airbnb para solicitar hospedaje, al calificar los aspectos con los que cumplía y de los que carecía, el promedio general es de 6.9 puntos.



De los 10 destinos, cinco corresponden a Monterrey, los cuales, son los que tuvieron los más bajos promedios, de 4.1, 4.5 y 5.4 puntos, sólo uno consiguió una calificación de 9.8. Sin embargo, en uno de ellos se canceló a última hora el servicio.



En uno de las visitas realizadas a Monterrey, la descripción del lugar con las fotos publicadas, no coincidían en su totalidad, no había limpieza en el lugar, y lo que corresponde al servicio de agua caliente y el área de baño, se cumplía en un 70 por ciento, aunado a esto, no se contaba con servicio de Internet y ni la televisión local se podía ver.



La estancia no era cómoda, y en ese momento no había una comunicación con el administrador del lugar para hacerle llegar mis inconformidades.



Sin embargo, no todo es malo, en cuestión de seguridad, puedo decir que cumplía en un 100 por ciento.



Al promediar cada uno de los puntos en este espacio, resulta en una calificación reprobatoria de 4.1 puntos, por no respetar lo ofrecido.



En este ejercicio de 10 destinos calificados, sólo tres de ellos obtuvieron un puntaje de 10 por cumplir con lo que publicaron en la plataforma.



Estas habitaciones se encuentran en Nueva Zelanda, San Francisco, Estados Unidos; y en Puerto Vallarta. En todos los puntos calificados obtuvieron una calificación de 10, y la experiencia de viaje fue buena.