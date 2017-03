ESPECIAL ​Airbnb ¿vacaciones de santa paz o de calvario?

Elegir la plataforma Airbnb para vacacionar en el próximo periodo de Semana Santa, podría resultar en “santa paz” o en un verdadero “calvario”.



Aunque la plataforma tiene sus propios reglamentos, la realidad en Nuevo León es que este servicio no está regulado por las autoridades, como ya ocurre en la Ciudad de México y diferentes destinos de Estados Unidos, Francia, India y Portugal, según muestra la página de Internet de esta plataforma.



En esos países además de establecer lineamientos para su operación en esos mercados, también fijan impuestos que la empresa deberá cumplir.



En un sondeo realizado por EL FINANCIERO mediante personas que viajaron a través de esta plataforma a destinos nacionales e internacionales, se encontaron aspectos positivos en su uso, destacando el que las fotos publicadas en la misma, sí coinciden con los espacios rentados; también que el uso de la plataforma genera ahorros de entre 30 y 40 por ciento, comparado con un hotel; y la experiencia es de una mayor privacidad e independencia, sobre todo cuando se renta la casa completa, porque se tiene acceso a la cocina y patios.



En contraste, algunos de los puntos negativos que afectaron la experiencia de los viajes, fueron el que no se tiene tanta comodidad comparada a la de un hotel, el cual ofrece room service o lavandería; el aseo corre a cuenta de la persona que contrata el servicio; no siempre los espacios cuentan con Internet, así como con agua caliente en el baño, y en caso de que no se cuente con todo lo ofrecido, no hay resarcimiento de gastos; y existe el riesgo de que se cancele en el último momento el servicio de renta.



Las personas que han utilizado este servicio recomendaron revisar los comentarios que existan sobre el lugar en el que quieren hospedarse para saber si cumplen o no con lo que ofrecen, y con esto evitar que la estadía sea incómoda.



“Creo que no se sacrifica comodidad, pero en algunos casos las áreas no han estado los suficientemente limpias y eso puede ser desagradable; aunque también me ha pasado en hoteles”, señaló una de las personas consultadas.



Información de la compañía publicada en su portal de Internet, indica que su servicio funciona similar al “uber”, que utiliza una plataforma para ofrecer alojamiento a un precio para el tamaño de todos los bolsillos, y se encuentra en 191 países, en más de 34 mil ciudades.



José Treviño Treviño, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León, hizo un llamado a las autoridades locales a que regulen esta empresa, por medio de la cual se ofrece hospedaje y que compita en los mismos términos en el mercado turístico del estado, y pague sus impuestos.



“Airbnb está creciendo, es una industria, y debe estar tratada con los mismos lineamientos y pagar los impuestos correspondientes para que pueda ser una competencia leal. Ellos no están pagando el impuesto sobre hospedaje, por ejemplo; y debemos tener la cancha pareja para todos”, indicó.



Por su parte, Miguel Ángel Cantú, titular de la Corporación para el Desarrollo Turístico en la entidad, adelantó que trabajarán en una iniciativa y se apoyarán en una propuesta presentada ya en la Ciudad de México para regular este tipo de servicio.



“Finalmente, todo el que venda y preste un servicio en Nuevo León, debe pagar ese tres por ciento sobre hospedaje, y ese es el fin, que no haya establecimientos sobre hospedaje que no paguen ese tres por ciento”, señaló.



Comentó que la iniciativa que les facilitarán les ayudará a conocer en qué términos regularán el nuevo servicio de estancia.



Agregó que se están apoyando con personal de la Tesorería del Estado, ya que es un tema complejo, en cuanto a la reservación y sobre cómo debe cobrarse el impuesto estatal.