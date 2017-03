ESPECIAL Airbnb Profeco iría contra personas que ofrecen alojamiento

De existir alguna queja en contra de un usuario del servicio de Airbnb en la entidad, se revisaría con el particular que prestó el servicio de hospedaje, señaló Raymundo Rodríguez Diego, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Nuevo León.



“La ley obliga al consumidor a que nos proporcione el domicilio del proveedor; si esta aplicación no tiene un domicilio no pudiéramos ayudarle.



“La aplicación (Airbnb) permite a una persona inscribirse ahí y ofertar sus productos, donde se le cobra un porcentaje; la plataforma es sólo un puente, hay alguien que aparece en esa aplicación y pone su nombre y datos de contacto, entonces en determinado momento buscaríamos los datos de contacto de esa persona, que al final del día es quien ofertó el producto”, explicó.



Dijo que se acudiría a la persona que presta el servicio porque es la responsable, más que la empresa en sí.



“Es como una persona que se anuncia en el periódico, no denuncias al periódico. En el caso de esta aplicación buscaríamos el domicilio de la persona que está ofertando el producto”, indicó.