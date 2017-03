ESPECIAL Airbnb Descartan que mal servicio de Airbnb impacte la “marca Monterrey”

Un mal servicio que se ofrezca en alguna habitación contratada en la capital de Nuevo León a través de la plataforma Airbnb no puede afectar la “marca Monterrey”; sin embargo, es importante que también se regule el tipo de servicio que se presta, señaló David Manllo, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Monterrey (OCV) Monterrey.



“Definitivamente quien utiliza esa aplicación sabe que no es Monterrey en sí, que es una aplicación a nivel internacional, la “marca Monterrey” la hacen los hoteles que están bien establecidos, no un recinto, y por ese lado no creo que habría algún problema, y ya que esté regulado, entonces se debe cuidar que se dé un buen servicio”, señaló.



Coincidió en que este tipo de servicios debe de regularse a través del pago del Impuesto al Hospedaje, así como sus prácticas de atención al cliente.



“El que se regularice es lo ideal, estas aplicaciones han crecido en muchos segmentos, y buscamos que se regule para tener una competencia leal; ellos no tienen los requerimientos que la industria hotelera debe de tener y si hay un impuesto hotelero en la ciudad, pues este impuesto beneficiará a la entidad”, indicó.



Agregó que actualmente trabajan para atraer más eventos a la ciudad, y con esto incrementar el número de visitantes y por ende lograr una mayor derrama a la industria turística.



De pagar la empresa Airbnb el Impuesto al Hospedaje, beneficiará al sector, ya que estos recursos se destinan al Fideicomiso Turismo Nuevo León, el cual es administrado por la OCV para atraer a más eventos