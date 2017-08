Escalará Topo Chico como una marca Premium en EU

Luego de conocerse el acuerdo preliminar donde Arca Continental le cede los derechos de su marca Topo Chico a The Coca-Cola Co., las opiniones de analistas se dividieron, pues para algunos sólo se trata de una noticia positiva que no alterará los resultados financieros de la embotelladora regiomontana, pero otros ubican al agua mineral como una marca Premium.



Los analistas coinciden que la fama del agua mineral Topo Chico ya la tiene ganada en el vecino del norte.



Actualmente Topo Chico tiene un 65 por ciento de participación en el segmento de aguas minerales importadas en Texas, según estimaciones de analistas.



Para Alejandra Marcos, analista de Intercam Casa de Bolsa, de concretarse la firma de este acuerdo la gran apuesta de The Coca-Cola Co. se centrará en crecer en el mercado hispano de Texas.



“Topo Chico se va a seguir embotellando en México, va a tener volumen adicional, la transacción de los derechos de la marca es chiquita y no cambiará el estado de resultados de los siguientes trimestres. La gran ganancia será fortalecer el mercado hispano”, añadió la analista.



Sobre la competencia en el mercado de aguas minerales en Texas, Marcos señaló que no ve factible que Topo Chico sea colocado para competir con otras marcas internacionales.



Mientras que analistas de Actinver sostienen que este acuerdo agregará volumen importante a la operación de AC en Estados Unidos.



“Topo Chico es ya catalogado como Premium y ha sido uno de los principales motores para la expansión de la rentabilidad y el crecimiento del volumen en el mercado estadounidense, sin duda seguirá creciendo en ese segmento”, señalaron.



Un analista que pidió omitir su nombre señaló que en lugares como el estado de Texas, donde hace unos meses Arca Continental comenzó a ser el distribuidor y embotellador exclusivo de refrescos Coca-Cola, su participación de mercado supera ya a otras marcas de agua mineral europeas como San Pellegrino y Perrier.



Topo Chico se embotella en los manantiales del cerro del Topo Chico, una formación montañosa enclavada en la zona metropolitana de Monterrey.