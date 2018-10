Es Línea 3 obra criticada por progreso lento en su función

Con tres años de atraso, la Línea 3 del Metro permanece lejos de entrar en función ante la falta de recursos, por lo que líderes de opinión de la localidad criticaron al Mandatario estatal Jaime Rodríguez al indicar que no cuenta con la capacidad para bajar recursos que permitan la inversión en obra pública.

El banderazo para la construcción de la Línea 3 fue realizado por el ex gobernador Rodrigo Medina, quien prometió que quedaría concluida y estaría en funcionamiento para el 4 de octubre del 2015.

Sin embargo, a la fecha, pasaron tres años, los mismos que tiene Rodríguez como gobernador, y la obra no está lista.

Para Liliana Flores Benavides, vocera del Colectivo Nosotros, el funcionamiento de la Línea 3 está en riesgo por la “arrogancia” de Rodríguez, que a la vez impide en tender puentes con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a la hora de gestionar recursos.

“(Para obtener recursos) se necesita hacer un trabajo armonioso con las autoridades federales, y él empezó con una actitud negativa en torno al nuevo presidente electo. Dijo que no iba a reconocerlo hasta que tomara protesta, que no iría a la reunión de gobernadores porque todavía no era el presidente en funciones, poniendo en evidencia su arrogancia absurda, cuando se necesita cortesía política”, dijo.

El presidente de Vertebra, Gilberto Marcos, coincidió en que, durante la Administración de Rodríguez, la falta de obra pública llegó afectar el avance de la construcción de la Línea 3.

“Ha dejado de trabajar en infraestructura, hay muchas cosas pendientes, está el tema del Metro, por ejemplo, es un caso muy lamentable el atraso de la Línea 3, además el Metro que sí está funcionando tiene serias deficiencias”, expresó.

Cabe destacar que el actual gobierno estatal gestiona recursos ante la Federación que permitan la adquisición de 26 vagones que faltan para poner en funcionamiento la polémica Línea 3, y a la vez continuar con la inversión de obras públicas, así como termina otros trabajos inconclusos.