Entregarán hoy Presupuesto de 2018 en Congreso local

Con un monto que rondará los 92 mil millones de pesos, se espera que hoy viernes el Tesorero del Estado, Carlos Garza Ibarra, entregue hoy el Paquete Fiscal en el Congreso local.



Esta cifra será 2.2 por ciento mayor al monto registrado en el paquete previo, para el ejercicio de este año.



Garza, explicó que para este presupuesto se proyecta tener una mayor eficiencia en la recaudación de impuestos, ya que no contarán con los ingresos del cobro de la tenencia.



“En términos generales lo que estamos proponiendo al Congreso es una eficiencia administrativa en la parte recaudatoria que eso generaría ingresos adicionales, no suficiente para compensar, pero es una medida, otra es, ingresos adicionales en la parte de los impuestos a los casinos, que sería un poco más de la inflación.



“Estamos hablando del efecto natural que tiene en la actividad económica en la recaudación de los derechos que tienen que ver con control vehicular”, explicó.



“LUPA” EN PROGRAMAS SOCIALES

Uno de los rubros en donde pondrán atención, y en donde esperan que reduzcan o conserven el mismo monto de recursos registrado este año, es en lo que concierne a programas sociales, señaló el diputado Daniel Carrillo, integrante de la Comisión de Presupuesto del Congreso, esto debido a que el 2018 será un año electoral.



Uno de los programas que revisarán es el de “Aliados Contigo”.



“Esperamos que hagan un esfuerzo por hacer revisión el gasto de algunas dependencias como es la Secretaría General de Gobierno, en la Secretaría de Desarrollo Social y en los Organismos, dado que los programas de atención social pues limitan en las épocas electorales.



“Nosotros lo hemos señalado como algo que es necesario hacer un esfuerzo para reducir el gasto, en estas áreas que son evidentes y pueden ser criticadas por el proceso electoral”, explicó.



Comentó que se hizo del conocimiento a los legisladores que en el siguiente año se contratará financiamiento para obra pública pero no han detallado y se espera que hoy se detallen.