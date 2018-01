Entre Líneas

FISCALES

Luego de reconocer y felicitar a los abogados de prestigio que acudieron a las convocatorias para los cargos de Fiscal General, Fiscal Anticorrupción y Fiscal Electoral, la Coalición Anticorrupción apuntó que esta participación tiene una gran oportunidad y un enorme reto. Una oportunidad porque abre la puerta a una procuración de justicia verdaderamente independiente y eficaz; y un reto porque el proceso de selección debe ser ejemplar y evitar consideraciones ajenas a la letra y espíritu de la Constitución de Nuevo León. La Coalición, integrada por Cámaras empresariales, organizaciones de ciudadanos, universidades y personas en lo particular, brindó su voto de confianza al Comité de Selección en su papel de garante ciudadano para asegurar que los candidatos a ser considerados por el Congreso cumplan con los requisitos de independencia, profesionalismo y honorabilidad que marca la ley. Además, hizo un llamado a la sociedad regiomontana a seguir participando con este mismo compromiso para que estos avances se traduzcan en mejoras tangibles en la vida de los ciudadanos.



UDEM

La Universidad de Monterrey recibió ayer por la tarde-noche la visita del equipo evaluador de la Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) para obtener su acreditación como miembro de este organismo, uno de los más prestigiosos en el mundo, y así entrar a la elite del 5 por ciento de las Escuelas de Negocios. La AACSB International fue fundada en Estados Unidos por un grupo de reconocidas escuelas de negocios de Columbia University, Harvard University, New York University, Northwestern University, University of Pennsylvania y Yale University. Este proceso le ha tomado a la Escuela de Negocios de la UDEM más de cinco años de preparación y una rigurosa revisión. Aquí lo relevante de esta acreditación AACSB es que se trata de un proceso continuo de revisión y mejora interna ¡Enhorabuena!



CONSULADO

Este jueves 1 de febrero, el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey estará de manteles largos porque festejará 120 años de relación bilateral (1898-2018). Por tal razón, ofrecerá un evento con un foro histórico sobre temas de la relación bilateral, una feria al estilo de 1890, que incluirá música, baile, parrillada y juegos. En el foro participará el historiador Mario Cerutti, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien hablará sobre el “Empresariado e Industrialización en Monterrey”. También vendrá Miguel Ángel González Quiroga, historiador e investigador de la Universidad de Texas, San Antonio, y de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien tratará el tema del “Cónsul General y la Revolución: Philip Hanna en Monterrey”. Gabriela De la Paz Meléndez, investigadora del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey, y José Roberto Mendirichaga Dalzell, profesor e investigador de la Universidad de Monterrey, también participarán en este foro.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.