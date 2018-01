Entre Líneas

COLOSIO

Gran revuelo provocó ayer Luis Donaldo Colosio Riojas al presentar su registro como precandidato a diputado por el distrito 18 local por Movimiento Ciudadano. El hijo del extinto candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, estuvo acompañado por el dirigente estatal de Nuevo León, Samuel García y el precandidato a una diputación federal por el distrito 1, Agustín Basave. Colosio aseguró que en Movimiento Ciudadano encontró la libertad de contender como candidato ciudadano, por lo que forjará a partir de este proyecto su propio camino. En su discurso, Colosio dejó en claro que se siente orgulloso de ser el hijo del ex candidato presidencial, pero aclaró que no le gusta que lo traten como una secuela. Aseguró tener ideas propias y quiere también forjar su propio destino no nada más de este proyecto, sino también poniendo su granito de arena en la historia de este país, como lo hizo su padre en su momento. Durante su discurso, indicó que el amor por México, aunado con una inconformidad que ya desborda en el hartazgo, lo hicieron comprender que llegó el momento de levantar la mano y entrar a la política.



BANORTE

Los que amanecen hoy en Monterrey son los directivos del Grupo Financiero Banorte, encabezados por Marcos Ramírez Miguel, su director general, quien presidirá una conferencia de prensa donde dará a conocer los resultados financieros del cuarto trimestre del 2017. La reunión será en la Torre Banorte KOI, en la Colonia Valle Oriente, a partir de las 16:15 horas.



IMPI

El regio Miguel Ángel Margáin, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, visitará Monterrey hoy 25 y mañana 26 de enero. En el marco de esta visita firmará un convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, concretamente con el director de Transferencia de Tecnología y Gestión de Fondos de la institución, Neil Hernández. Asimismo, sostendrá reuniones de trabajo con representantes de las comisiones de propiedad industrial en Monterrey de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, así como del Clúster Agroalimentario de Nuevo León y del Instituto de la Juventud del estado. En cuanto a la parte académica, se reunirá con el Rector de la Universidad de Monterrey, Antonio Dieck Assad, así como con el área de investigadores de la misma universidad.



DELITOS

Al cierre de este mes de enero, Nuevo León alcanzaría cifras históricas en cuanto a la reducción de índices delictivos, según la Procuraduría General de Justicia del estado, que encabeza Bernardo González Garza. De enero a diciembre de 2017, según la Procuraduría, se registraron reducciones de hasta 30 por ciento en la mayoría de los delitos patrimoniales. Las autoridades afirmaron que esto es el resultado de las estrategias que de manera conjunta se realiza con los tres niveles de Gobierno. Veremos que dicen los organismos intermedios que también monitorean estos indicadores.

