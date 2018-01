Entre Líneas

LÍDER

La comunidad empresarial de Monterrey, y la de todo el país, perdió el fin de semana a uno de sus más destacados líderes. Se trata de Don Andrés Marcelo Sada Zambrano, ex presidente del Consejo de Administración de Cydsa, y uno de los dirigentes empresariales más críticos y aguerridos en la época de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. Sada Zambrano fue un gran defensor de la libre empresa en épocas donde el Gobierno intervenía en muchos sectores de la economía y los políticos fustigaban a los empresarios. Fue célebre aquella reunión calificada como “los encapuchados de Chipinque”, encabezada por Sada Zambrano, donde los empresarios más destacados de Monterrey y de otros estados del país se reunieron en la década de los setenta para analizar la crítica situación económica del país, caracterizada por las devaluaciones del peso, inflación galopante y controles de precio. Era de los empresarios que no se andaban con rodeos al momento de opinar sobre la situación económica y política del país. Descanse en paz Don Andrés Marcelo Sada.



FESTEJO

Quienes están de manteles largos son los de Transportes Cuauhtémoc, empresa regiomontana que se ha vuelto un referente en el traslado de vehículos nuevos con la operación de las conocidas “nodrizas”. Este mes cumplen 65 años de operaciones y pueden sentirse orgullosos de ser la empresa de su ramo más grande de México, atendiendo a las principales armadoras instaladas en el país como Nissan, KIA y General Motors. Sus vistosos modernos camiones amarillos, con el logo de TC, no solo suelen verse en las carreteras de México, sino que ya rebasaron fronteras al contar con los permisos para traer al país automóviles que se fabrican en Estados Unidos, como es el caso de los Toyota.



CONTADORES

El Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, que preside Alfredo Esquivel Boeta, llevará a cabo este martes 23 su evento Actualidades Fiscales y las Verdaderas Reformas Fiscales 2018 en sus oficinas. El objetivo es conocer sobre temas relacionados a la Ley de Ingresos de la Federación 2018, responsabilidad penal para las personas morales y observaciones a la factura electrónica o CFDI 3.3, entre otros temas. El evento está dirigido a contadores públicos, abogados y público en general. Los conferencistas son Ernesto Manzano García, socio fundador del despacho Manzahernández y Cía S.C, y Marco Antonio Mendoza Soto, de Mendoza & Sandoval Abogados S.C. El evento arranca a las 15 horas y termina a las 20 horas.



DISEÑADOR

Este viernes 26 de enero estará en Monterrey Jaime Ibiza, afamado diseñador de bolsos con la finalidad de presentar sus más recientes colecciones “Delirio” y “Jaime Ibiza & Disney”.

Las regiomontanas podrán disfrutar de los diseños de Mickey Mouse y personajes de la película Coco. La cita es en el restaurante Kona Grill, en San Agustín, a partir de las 10 de la mañana .

