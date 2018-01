Entre Líneas

MOVIMIENTO

El partido que está aprovechando muy bien el descontento que hay en algunos políticos de otros institutos, así como atrayendo a independientes y gente joven es Movimiento Ciudadano.

Samuel García, quien además aspira a un cargo en el Senado de la República.

La última novedad fue que Iván Garza, ex candidato del PAN a la Alcaldía de Monterrey, quien fue presentado ayer como precandidato de Movimiento Ciudadano para la presidencia municipal regia.

Garza tenía 20 años de militar en el PAN y declaró que no hay piso parejo en este partido con miras al proceso electoral de julio del 2018.



REGRESO

La que regresó nuevamente a la escena pública es Lorenia Canavati von Borstel, quien fue nombrada nueva presidenta del Patronato del Festival Internacional de Santa Lucía.

Luego de 10 años al frente de este Festival, Liliana Melo de Sada presentó el jueves pasado al gobernador interino Manuel González Flores su renuncia como presidenta del patronato responsable de gestionar, promover y buscar apoyos para el evento.

Melo de Sada, quien asumió como titular del Festival en 2008, señaló que es tiempo de dejar a las nuevas generaciones hacerse cargo.

Canavati fue candidata independiente por la Alcaldía de San Pedro en el 2015 y ex coordinadora estatal de Enlace con la Sociedad Civil al principio de la administración de Jaime Rodríguez Calderón.



RECICLAJE

México lleva un camino avanzado en esta materia, sobre todo gracias a los esfuerzos de PetStar, la planta de reciclado de Pet grado alimenticio más grande del mundo, que bajo el liderazgo de Arca Continental, recicla anualmente el equivalente a 2.3 veces el Estadio Azteca y produce 50,000 toneladas de resina de PET grado alimenticio para los embotelladores de Coca-Cola en México.

Enhorabuena para estas compañías.



FESTEJO

Con el avance en la digitalización de los servicios, el saneamiento de sus finanzas y la implementación de un modelo preventivo de enfermedades crónicas, así como importantes proyectos de infraestructura, entre los que se encuentran la construcción de un nuevo hospital en el municipio de García, la delegación Nuevo León celebró el viernes pasado el 75 Aniversario del Seguro Social.

Desde su nacimiento, un 19 de enero de 1943, el IMSS se sostiene como pilar de la seguridad social de todos los mexicanos, pero además, se transforma para adaptarse a las necesidades que exigen el crecimiento poblacional y el desarrollo social.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.