Entre Líneas

REFRENDO

En relación a lo que publicamos en este espacio sobre el Refrendo Vehicular, el Gobierno del Estado informó que no hubo incremento alguno. Señaló que para 2018 no se crearon nuevos impuestos ni se aumentaron los ya existentes. Este compromiso del Gobierno se anunció desde finales del año pasado, durante las negociaciones del Paquete Fiscal con diputados locales y representantes ciudadanos del Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica. En estas reuniones se acordaron también diversos estímulos fiscales para personas físicas y morales. El Refrendo Anual es un Derecho de Control Vehicular y su tarifa es de 25 cuotas, según se establece en la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León. Las cuotas mencionadas equivalen a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) diaria, la cual es establecida anualmente por el INEGI. Indicó que el aumento al que se hizo referencia en esta columna se debe a los ajustes en el valor de la UMA por cada ejercicio fiscal, no a un incremento en la cantidad de cuotas del Refrendo. El Refrendo Vehicular se mantiene en 25 cuotas, sin embargo, esta tarifa solo aplica a los vehículos con 10 o menos años de antigüedad.



CONTADORES

El Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, que preside Alfredo Esquivel Boeta, iniciará este 18 de enero el ciclo de conferencias sobre las disciplinas que soportan la operación de un Organismo Social. El objetivo es dar las herramientas que soportan la operación de un Organismo Social ya sea fundación, asociación civil y asociación de beneficencia. El ciclo está dirigido a consejeros, directores, administradores, contadores, auditores, abogados asesores y demás personas involucrados en estas iniciativas vinculadas con el bien común. Entre los expositores encargados de dar la plática se encuentran Angel Escorcia y Sandra Alanís, de KPMG; Salvador Llarena, de DFK; Laura Zapata, Luis de Garate, Gabriela Farías y Jorge Pedroza, del ITESM; así como Javier García y Luis Portales, de la Universidad de Monterrey, entre otros. El primer módulo arranca hoy a las 10 de la mañana y el último se realizará el 19 de abril.



TECNOLÓGICO

El Tec de Monterrey organiza el 48° Congreso de Investigación y Desarrollo, espacio de intercambio de ideas que reunirá a destacados líderes de investigación reconocidos por su producción científica y tecnológica en diversos ámbitos. Por tal razón, el 24 de enero vendrá Enrique Cabrero , director del Conacyt, quien impartirá la conferencia magistral “Avances y perspectivas de la ciencia, tecnología e innovación en México”. Asimismo, realizará el panel: “Las ciencias de la vida frente a una nueva revolución: la edición génica”, y la sesión “La investigación en el Tecnológico de Monterrey ante los retos del futuro: nuevo Modelo de Generación y Transferencia de Conocimiento”, liderada por Arturo Molina, Vicerrector de Investigación y Transferencia de Tecnología del Tec de Monterrey. Además, presentará “Los proyectos que están transformando a México”, en donde se detallarán aplicaciones de conocimiento científico que ya tienen repercusión positiva en comunidades de nuestro país.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.