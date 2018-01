Entre Líneas

APORTACIONES

El que sigue cosechando apoyo para su campaña es Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, gobernador con licencia por Nuevo León. Del 17 de noviembre del 2017 al 15 de enero de este año, El Bronco ha recabado en aportaciones de sus simpatizantes la cantidad de 4 millones 951 mil 144 pesos. De este monto, el 82 por ciento corresponde a aportaciones en efectivo, el resto, es decir 877 mil 144 pesos con 60 centavos fueron en especie, de acuerdo con información publicada por el INE en su apartado Rendición de Cuentas y Resultados de Fiscalización, con corte al 15 de enero de 2018. Sus más cercanos competidores, en cuanto a firmas recabadas, Margarita Zavala y Armando Ríos Piter, apenas han alcanzado el 30 y 10 por ciento de ese monto de apoyos, respectivamente. Zavala totaliza un millón 532 mil 613 pesos, de los cuales un millón 252 mil fueron aportaciones hechas por su esposo y ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, mientras que Armando Ríos Piter ha recabado 508 mil 471 pesos. Y eso que aún estamos en precampaña.



MEJORA

En aras de la simplificación administrativa y la mejora regulatoria, el Gobierno estatal acordó con los empresarios de Nuevo León eliminar el trámite de la carta de no antecedentes penales. La demanda de solicitudes del documento se incrementó desde el pasado 8 de enero en el Pabellón Ciudadano, al pasar de mil 500 a 3 mil las cartas que regularmente se entregan por día. Con esta eliminación, Nuevo León será el primer estado del país en ajustarse a los lineamientos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que indica que a partir del 30 de noviembre de 2017 la carta dejaría de emitirse por los gobiernos estatales.



NARANJAS

Al compás de la ya famosa canción de “Movimiento Naranja” que interpreta el niño jalisciense Yauwi López, los jóvenes abogados: Agustín Basave Alanís, Luis Donaldo Colosio y el dirigente de Movimiento Ciudadano, Samuel García, convocan hoy a los medios de comunicación a una Rueda de Prensa “para dar un mensaje importante a Nuevo León y al país”. La novedad en este accionar político es la de Basave y Colosio, como la nueva generación sucesiva a las de sus padres y abuelos, que se movían bajo la insignia del PRI. La cita es a las 11 de la mañana en la Casa Ciudadana que se ubica en Diego de Montemayor #1126, esquina con Jardón, en el Barrio Antiguo.



DESAYUNO

Training 3H de Caf Contadores, empresas que dirige el CPC Rafael Chapa, en conjunto con The Flores Group, realizarán este miércoles 17 de enero en el Club Industrial su evento “Implicaciones de la Reforma Fiscal en EU. El objetivo es dar a conocer y analizar los cambios fiscales de nuestro vecino comercial, así como visualizar los efectos para inversionistas mexicanos. El conferencista será el Dr. Rubén Flores, CPA y abogado de The Flores Group. El evento arrancará a las 8:30 horas.

