Entre Líneas

CAMBIOS

La manera de trabajar en México ha cambiado y los ambientes y prácticas laborales que se vivían hace algunas décadas ya no son los mismos. Problemas como falta de comunicación o comunicación truncada, fricciones con colegas o un alto índice de rotación en algunos puestos, pueden ser el resultado de las dificultades de las empresas para acatar las necesidades de los empleados de nuevo ingreso y de las necesidades que los tiempos actuales ameritan. De acuerdo con Natalia Vázquez Ramírez, coordinadora de Programas para Empresas de la Universidad de Monterrey, uno de los retos más recientes que las organizaciones encuentran en sus oficinas es el choque generacional y cómo los empleados pueden relacionarse armoniosamente y trabajar hacia un objetivo en común. Con la irrupción de los Millennial en el mundo laboral, las organizaciones ahora procuran más el desarrollo de soft skills, habilidades como la comunicación efectiva, liderazgo e interacción social, las cuales ayudan a la formación del empleado; mientras que las hard skills son habilidades técnicas, como por ejemplo el manejo del paquete Microsoft, programación u operación de maquinaria.



INDEPENDIENTES

Pese que Samuel García, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, declaró que la marca de los candidatos independientes está desgastada por la actuación de Jaime Rodríguez Calderón, la realidad es que siguen aventándose al ruedo político nuevos y nuevas aspirantes que buscan un cargo por esta vía. Ahí es el caso de la ciudadana Alejandra del Toro, quien el sábado 13 de enero arranca una caravana en la Colonia Florida para recabar firmas y postularse como candidata a diputada local por el distrito 6, que comprende varias colonias del sur de Monterrey. La caravana está programada para que arranque a las 10 de la mañana en el Parque Residencial Florida, ubicado junto a la Prepa 15 de la UANL.



AGRUPACIÓN

Por primera vez en la historia, la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA), será presidida por un estado que no es del norte u occidente, luego de que Rodrigo Riestra Piña, Secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial de Puebla, recibiera el respaldo de la mayoría de los secretarios del ramo de las 32 entidades federativas del país. Su experiencia a lo largo de 10 años en el sector público, todos ellos en el ámbito agropecuario, le permitió imponerse el reto de incrementar la productividad y competitividad del campo nacional, con el compromiso de trabajar por el Federalismo y empoderar a las entidades federativas en la materia. Durante la sesión del organismo, en el que estará al frente de 2018 al 2019, nombró 8 vicepresidencias para atender de manera acertada los intereses de cada estado: Presupuesto, Reglas de Operación, Tratado de Libre Comercio. Financiamiento, de Granos, Agrícola, Pecuaria y la Acuícola y Pesquera. Además, se instalaron 5 Consejos Regionales para atender los temas coyunturales y de interés por zona.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.