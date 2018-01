Entre Líneas

OPERATIVO

Fuentes cercanas, pero muy cercanas al Gobierno Estatal nos comentan que el desmantelamiento de la administración actual, ahora a cargo del Gobernador Interino, Manuel González Flores se está dando en todos los niveles, y no sólo en secretarios, subsecretarios o directores de área, sino también en funcionarios de rango inferior. Se dice que la oferta económica hecha es altamente lucrativa, en donde la tarea principal es levantar firmas, ahora sí que donde se ocupe para completar el requerimiento de dispersión geográfica que Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” necesita en al menos 17 entidades. Los que se van se sienten seguros que si no se logra el objetivo como sea tienen su “chamba” segura en unos meses más ¿Será?



BONO

Nemak, la subsidiaria de Alfa que opera en el sector automotriz, estaría realizando hoy la emisión de un bono por 500 millones de dólares, monto con el que pretenden refinanciar su deuda, que al parecer sería la de largo plazo. Para ello, la empresa estuvo realizando un road show durante esta semana con inversionistas de Estados Unidos y Europa. Sería al cierre del mercado de valores cuando la firma difunda los detalles de la emisión, aunque Armando Tamez, director de la empresa adelantó recientemente que tendría un cupón de 5.5 por ciento.



ESTACIONAMIENTOS

Ahora el cobro de estacionamientos en centros comerciales volvió a ser tema de conversación. Y es que los consumidores nomás no se explican porqué en Estados Unidos los diferentes centros comerciales tienen estacionamientos de primera sin cobrar un solo centavo, mientras que en México aplican tarifas que son todo un negocio. Esto llevó a la diputada federal por el PAN, Brenda Velázquez Valdez a presentar una iniciativa para que los Estados de todo México emitan los reglamentos correspondientes al uso de estacionamientos públicos ubicados en centros comerciales y, sobre todo, que eliminen la cuota que piden a los consumidores. En Nuevo León se han presentado iniciativas con la finalidad de eliminar el cobro que hacen los centros comerciales por el uso de los espacios de estacionamiento desde 2013 a la fecha, sin que exista dictamen alguno que beneficie a los usuarios. Veremos hasta dónde prospera esta iniciativa a favor de los usuarios.



KIA

Para poyar a los consumidores que tienen deseos de comprar un automóvil nuevo, la armadora KIA ofrece tres nuevos esquemas: leasing, college starters y KIA Trust. La financiera ha conseguido 36 mil 876 contratos de crédito simple; 2 mil 094 con crédito de anualidad; 448 en leasing; 68 en college starters; 277 en conductor app y 325 en KIA Trust, es decir, 40 mil 88 contratos, logrando una penetración del 46 por ciento sobre ventas de la marca. Además, KIA Finance tuvo un aumento de 45 por ciento respecto al 2016, lo que refleja el crecimiento de KIA Motors México en el país, que la ubica, al cierre del 2017, entre las siete mejores armadoras en ventas enMéxico. Enhorabuena para la armadora coreana que vende algunos de estos autos manufacturados desde Pesquería, Nuevo León.

