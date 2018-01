Entre Líneas

BRONCO

Fiel a su estilo, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, arrancó el sábado pasado su precampaña a la Presidencia de la República.

Con grupos norteños, parodias, bailables y con miles de nuevoleoneses que llegaron a la Arena Monterrey al puro estilo priista, el Gobernador con licencia se aventó la promesa de reducir el IVA del 16 por ciento actual, al 10 por ciento.

El que no perdió la oportunidad de figurar en este evento fue Daniel Torres, ex priista y aspirante independiente a la Alcaldía de Guadalupe, quien hasta cantó junto con su hijo.

Pero a pesar de los exhortos del animador del evento, la gente nomás no se prendió y los gritos apenas se escuchaban. Además, muchos asistentes abandonaron el recinto antes de que el Bronco terminara su discurso.

Veremos hasta dónde le alcanza al gobernador con licencia su aventura electoral.



CONVOCATORIA

Los que también arrancaron sus precampañas en Santa Catarina fueron los de Movimiento Ciudadano, que encabeza Samuel García.

El dirigente dio el banderazo a los seis precandidatos, junto a decenas de simpatizantes, quienes realizaron una caravana en la colonia Mártires de Cananea.

Además de los precandidatos a la Alcaldía de este municipio, también arrancaron campaña uno para el Senado y tres para diputados locales.

Este partido, que no se salvó de las críticas del Bronco en su evento del sábado, lanzará a 110 precandidatos locales aprobados en el proceso para alcaldías y diputaciones.



FORO

Se alistan los detalles finales para que Monterrey albergue con éxito por tercera ocasión el Foro de Proyectos de Infraestructura en México.

El evento se realizará los días 17 y 18 de enero en el Hotel Camino Real, de San Pedro Garza García, y los temas principales giran en torno a la energía, el transporte, los hidrocarburos y la logística.

Los organizadores del foro han concedido un 15 por ciento de descuento a las empresas miembros del Clúster Energético de Nuevo León, que preside el empresario César Cadena.

Para mayores informes se puede contactar a Fernando Rodríguez, director del Clúster Energético de Nuevo León, al teléfono 8191 8376 o al correo electrónico fernando@clusterenergetico.org



BANORTE

Harvard Business Review, la publicación de negocios más influyente del mundo, destacó el éxito de Grupo Financiero Banorte en la implementación de una innovadora unidad de analítica que genera beneficios reales y constantes para la institución y sus clientes.

En un artículo pdestacó cómo la unidad de analítica de Banorte ha logrado que su inversión en análisis de datos se convierta en resultados económicos tangibles.

Los números están a la vista: los autores resaltan que, en el primer año a partir de su creación, el GFB arrojó rendimientos de 46 veces sus costos, 106 veces en el segundo.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.