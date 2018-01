Entre Líneas

INCUMPLEN

Con bombo y platillo celebraron las autoridades guadalupenses el 302 Aniversario de la fundación de este municipio ubicado al oriente de Monterrey, uno de los más importantes del área metropolitana por su población.

Y muchos ciudadanos se preguntaron si en lugar de llevar mariachi a la plaza principal del municipio no sería mejor que los funcionarios les cumplan con servicios básicos como la recolección de basura, porque los vecinos de la Colonia Riberas del Río, por citar un sector, se quedaron ayer sin este servicio y no es la primera vez que sucede.

En este primer mes del año, los Alcaldes de todos los municipios recuerdan a sus ciudadanos la importancia de pagar el impuesto predial porque esto les permite cumplir con sus obligaciones y la mayoría cumple con este tributo.

Entonces, así como exigen el pago de impuestos, las autoridades deben cumplir rigurosamente con la prestación de servicios sin excusa alguna.



APROVECHA

Quien aprovechó los festejos del aniversario de Guadalupe, fue el diputado federal Pedro Garza Treviño, ya que en el marco de esta celebración anunció que pedirá licencia en la Cámara Baja para buscar contender por la alcaldía de este municipio.

El panista adelantó que hay mucho por hacer aún en Guadalupe y solo esperará la convocatoria que emita el Partido Acción Nacional para buscar ser el elegido.

En su trayectoria política, Garza Treviño ya fue alcalde de Guadalupe en el trienio del 2000-2003.



COMPETENCIA

Este sábado 6 de enero a las 11:00 horas en el Pabellón La Carreta del Tecnológico de Monterrey, se llevará a cabo una rueda de prensa para dar a conocer el First Regional Monterrey.

El FRC Kickoff Mty 2018 marca el inicio de la temporada de diseño y construcción de robots que deben tener un peso de hasta 54 kilogramos y tener las facultades para cumplir con una tarea.

A nivel mundial, los estudiantes de nivel preparatoria participantes, integrados en equipos, reciben un conjunto estándar de piezas para llevar a cabo dicho reto que deberán cumplir en seis semanas.

En su visión de apoyar el desarrollo de sus estudiantes, el Tecnológico de Monterrey impulsa a todos sus alumnos de PrepaTec para formar parte de esta competencia internacional, y en este año Monterrey será sede del Regional FIRST Mty, el cual funciona como competencia oficial clasificatoria, misma que se realizará el próximo mes de abril.



CANADA

El organismo Export Development Canada (EDC), con el apoyo del Consulado de Canadá en Monterrey, realizará el próximo 23 de enero el evento “Perspectivas Económicas” para el 2018.

El conferencista será Peter Hall, vicepresidente y economista en jefe de EDC, que dará un panorama de la economía a nivel global y hablará sobre la economía canadiense y las ventajas que ofrece para hacer negocios.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.