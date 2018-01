Entre Líneas

ENERGÉTICOS

Ante los rumores de un aumento al precio de las gasolinas, Petróleos Mexicanos salió al paso y envió un comunicado donde afirma que se va a mantener la política de precios graduales de combustibles que se aplica exitosamente desde hace un año y rechazó categóricamente cualquier comentario especulativo al respecto de supuestos incrementos en los mismos.

Pemex reiteró que la fórmula que determina los precios de las gasolinas y diésel al mayoreo en México contempla mecanismos que reducen su volatilidad, por lo que no existe ningún fundamento para estimar un aumento brusco en dichos precios, lo que no ha ocurrido.

Como se ha demostrado desde su aplicación, la fórmula garantiza estabilidad, con ajustes diarios de acuerdo con las condiciones de un mercado abierto y competitivo, como ocurre en el resto del mundo.

Pemex criticó a la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineras (AMEGAS), la cual representa menos del 5 por ciento del total de empresarios del sector, y que ha realizado constantemente declaraciones sobre los precios de las gasolinas, que han resultado imprecisas o hasta mal intencionadas.

Por lo tanto, la paraestatal llamó a la prudencia y a evitar la desinformación en un tema tan delicado. De paso, reafirmó su compromiso con la calidad de los combustibles y el servicio en las casi 12 mil gasolineras de la Franquicia Pemex, que cuenta ahora con un innovador modelo de negocios para brindar una mejor atención a sus clientes.



BANDERAZO

Movimiento Ciudadano dará el banderazo a sus precampañas en Nuevo León este jueves a mediodía en la Casa Ciudadana ubicada en el Barrio Antiguo.

El dirigente y precandidato al Senado, Samuel García, encabezará el evento, donde acudirán los aspirantes a las alcaldías y diputaciones.

Asimismo se darán a conocer detalles de los próximos eventos del proceso interno de Movimiento Ciudadano.

La cita es en la calle Diego de Montemayor 1126, casi esquina con Raymundo Jardon, en el Barrio Antiguo, a partir de las 12 del mediodía.



REYES

En pleno Día de Reyes Magos, el ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón presentará este sábado 6 de enero su plataforma “Campanas a la Victoria” en la Arena Monterrey.

Ante miles de simpatizantes, El Bronco presentará su proyecto de gobierno como aspirante independiente a la Presidencia de la República.

Así que Rodríguez Calderón no pierde el tiempo una vez que obtuvo la licencia como gobernador de Nuevo León con miras a competir por Los Pinos.

Muchos detractores del Bronco señalan que si bien en Nuevo León ha perdido simpatizantes porque muchos se decepcionaron con los dos primeros años de su gobierno, tal vez en otros estados donde no lo conocen pudiera estar ganando terreno como aspirante presidencial.

Esto lo veremos con el paso de los días y una vez que arranque su campaña presidencial, pero aguas que ahí viene relinchando fuerte el Bronco.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.