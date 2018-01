Entre Líneas

INDEPENDIENTE

El que se registró ayer como precandidato al Senado de la República fue Samuel García, actual diputado por Nuevo León. Acompañado por el ex candidato a la gubernatura de Nuevo León, Fernando Elizondo; el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado; y por diputados federales de este partido, García se registró como precandidato al Senado. Por lo pronto, el diputado por Nuevo León aseguró que, de llegar al Senado, continuará con el trabajo que inició desde el Congreso local, y se comprometió a que en 2018, Movimiento Ciudadano Nuevo León obtenga los mejores resultados para empatar el éxito que tiene la plataforma política en Jalisco. García cuestionó que el Senado no funciona en últimas fechas como un verdadero contrapeso del Presidente, de los diputados, de la Suprema Corte de Justicia, de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Además, el diputado local de MC externó su preocupación por las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, ya que Nuevo León depende de las exportaciones de sus empresas.



EXPO

Empezó el año y los organizadores de exposiciones y ferias ya preparan la Expo Manufactura 2018 con planes para hacer de esta edición la mejor hasta la fecha. Esta exposición se realiza en Monterrey desde hace 22 años y ha contribuido al fortalecimiento de la industria logrando un crecimiento sostenido y una excepcional calidad de expositores nacionales e internacionales. Como cada año, se compromete para ser el mejor enlace comercial entre clientes y proveedores del más alto nivel quienes estén buscando optimización, precisión y eficiencia de sus recursos para sus empresas. Este año, el evento Automation and Robotics, un área especializada de automatización, por la creciente demanda que en la actualidad ha tenido la tecnología robótica, especialmente en la industria automotriz aplicada a logística, software, bandas de transportación, almacenamiento, carga y descarga, mecanización de operaciones industriales e inspección. Expo Manufactura se realizará del 6 al 8 de Febrero del 2018 en Cintermex y presentará un portafolio completo de tecnología y soluciones para los sectores: automotriz y autopartes, aeroespacial, aeronáutica, dispositivos médicos, electrodomésticos, así como electrónica, entre muchos otros.



PREDIAL

Los regiomontanos han dado muestra una vez más de lo cumplidos que son para pagar impuestos. Ahí tienen que el municipio de Monterrey logró en los dos primeros días del 2018 la captación de 28 millones 58 mil 337 pesos en el cobro del impuesto predial, gracias al pago oportuno de 11 mil 700 contribuyentes. Las bajas temperaturas que se presentaron, no fueron impedimento para que por segundo día consecutivo los contribuyentes cumplieran con esta obligación. En el primer día, la Tesorería municipal recaudó siete millones 904 mil pesos de cuatro mil 182 personas. Ahora los contribuyentes esperan que sus autoridades ofrezcan mejores vialidades y servicios públicos.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.