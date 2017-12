Entre Líneas

GABINETE

Ante la próxima licencia que solicitará Jaime Rodríguez Calderón a la gubernatura de Nuevo León para buscar las firmas que necesita para aspirar a la candidatura presidencial como independiente, la grilla en su equipo de trabajo ya se dejó sentir. Al puro viejo estilo “Salinista” ha trascendido que Manuel González, titular de la Secretaría General de Gobierno, no se cansa de decir a los demás secretarios de Rodríguez que: “no se hagan bolas, porque quede quien quede como gobernador interino, él es el que manda”. Así que vamos a ver primero quien se queda en la silla del Bronco y luego si se deja manejar por González. Se estima que Rodríguez solicitará licencia a su cargo a finales de este mes de diciembre.



CRECIMIENTO

Hoteles City Express, una de las principales cadenas hoteleras en México, anunció para el mes de diciembre la apertura de seis nuevas propiedades: City Express Tijuana Otay, City Express Plus y City Express Junior León Centro de Convenciones, City Express Monterrey Linda Vista y City Centro Oaxaca, sumando un total de 135 propiedades en Latinoamérica que representan 15 mil 200 habitaciones. Con estas aperturas, la cadena continúa su acelerado crecimiento con la apertura en promedio de un hotel cada 4.2 semanas. El hotel que abrirán en Monterrey cuenta con 130 habitaciones y se ubica en la avenida Miguel Alemán 5331 Col. Las Américas, en el municipio de Guadalupe. El nuevo local está rodeado de centros comerciales, restaurantes y lugares de entretenimiento. La compañía suma 13 unidades de las 18 contemplados para iniciar operaciones en 2017 y primer trimestre de 2018, de acuerdo a lo anunciado en febrero del presente año.



IMEF

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Negocios de Monterrey (IMEF) presentará este martes a Héctor Puente Segura, presidente electo para el 2018 de esta agrupación. Puente sustituirá a Roberto Reyes Rico en la presidencia de esta agrupación, y hablará sobre las perspectivas económicas para el 2018 y la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Otros temas que tratarán los dirigentes del IMEF Monterrey son el dólar, la inflación, los aumentos en tasas de interés en México y Estados Unidos, y sus efectos. También tocarán el asunto de la reforma fiscal de Estados Unidos y sus consecuencias en México, y no podía faltar el panorama político para el 2018.



RENUNCIA

Después de las críticas por su licencia temporal, Yamilett Orduña Saide presentó su renuncia como presidenta ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León. Esta renuncia la presentó el fin de semana, tras cumplirse este 15 de diciembre el plazo de su licencia temporal. Al frente del IEMujeres continuará Aída Almaraz como encargada del despacho, mientras que Cecilia Reyes seguirá fungiendo como vocera oficial.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.