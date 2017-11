Entre Líneas

INCMTY

Todo está listo para que mañana jueves arranque la 5ta. edición del INCmty, en la que participarán cientos de estudiantes, empresarios e inversionistas, así como autoridades, organismos clave y otros autores del ecosistema emprendedor, tanto a nivel nacional como internacional. El festival de emprendimiento más grande de Latinoamérica, que este año espera un poco más de 10 mil participantes, se llevará a cabo en Monterrey, dentro del marco de la iniciativa mundial Global Entrepreneurship Week. INCMty contará con una serie de talleres y conferencias pensados para todo tipo de público. De acuerdo con sus organizadores, no hay etapa del emprendimiento que no se aborde en este festival. Además de las conferencias, el festival tendrá un concurso de pitcheo a través de INC Accelerator, plataforma de impulso y aceleración para startups de INCmty, donde otorgarán un premio de un millón de pesos a la mejor startup del evento. Durante 3 días, sus asistentes tendrán la oportunidad de escuchar las conferencias de los grandes empresarios exitosos que han logrado dejar su marca y aprender de ellos en beneficio de sus propias startups.



ALIANZA

Cemex anunció este martes su participación con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en el programa nacional “Grandes empleadores”, el cual busca acercar todas las alternativas de crédito al derechohabiente, facilitando su conocimiento para la toma de decisiones y contribuir al desarrollo económico personal de los profesionistas mexicanos. El Infonavit eligió a Cemex, junto con otras 35 empresas de Nuevo León, para instalar un módulo en donde se promoverán los diferentes servicios referentes a crédito, de este modo será mucho más accesible para el trabajador ya que no tendrán que desplazarse a las oficinas para conocer sus prestaciones.



NIÑOS

La UDEM dará a conocer hoy detalles del 3er. Premio Niño Emprendedor 2017, una iniciativa de Niños en Acción con apoyo de INVERCAP y de esta institución educativa. Esta iniciativa busca reconocer a niñas y niños emprendedores, comprometidos con una causa o problema social, que proponen soluciones y colaboran para impulsar el cambio. En la convocatoria de este año participaron más de 34 propuestas de niños y niñas entre 6 y 18 años que presentaron una propuesta de cómo cambiar un problema social de su comunidad. Durante seis meses, el proyecto ganador, por medio de la UDEM, recibirá un acompañamiento y lo llevarán de la mano estratégicamente para lograr el resultado final que es la contribución a la solución de una problemática social. Buena estrategia.



VOLARIS

Esta aerolínea continúa expandiendo sus rutas y por eso este miércoles anunciará sus nuevos vuelos desde Monterrey a Huatulco, Cozumel y Mexicali. Directivos de la empresa estarán haciendo este anuncio hoy en el Aeropuerto Internacional de Monterrey a las 13:20 horas. Entre los que estarán destaca Miguel Aguiñaga Rodríguez, director de Desarrollo de Mercados y Distribución de Volaris.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.