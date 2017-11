Entre Líneas

PASARELA

La que se llevó los aplausos ayer en el Foro Actúa 2017 que organizó el Tec de Monterrey, donde participaron cinco precandidatos independientes a la Presidencia de la República, fue la ex panista Margarita Zavala. Su intervención fue aplaudida por los estudiantes y uno que otro panista que se encontraba en el Auditorio Luis Elizondo, como Fernando Canales Clariond, ex gobernador de Nuevo León y ex secretario de Economía y Energía en el sexenio de Vicente Fox. Zavala se ganó los aplausos de los asistentes, especialmente de las mujeres, porque dijo que el país está preparado desde hace tiempo para que sea gobernado por una presidenta. Y el que se llevó las críticas fue Jaime Rodríguez Calderón, porque pese a que fue seleccionado para participar en este foro, canceló su participación un día antes por problemas de su agenda. Pedro Ferriz de Con le tiró al Bronco al decir que no asistió porque no sabe hablar.



NANOTECNOLOGÍA

Con la participación de investigadores del Noreste de México y responsables de las áreas de innovación y desarrollo tecnológico en empresas de Nuevo León, hoy se llevará a cabo por tercer año consecutivo el “Encuentro Interestatal de Investigadores en Nanotecnología”. Con el tema “Aplicaciones nano y su conexión con la Industria 4.0”, empresas como Nemak, Vitro, Magnekon y Sigma Alimentos compartirán sus experiencias en el desarrollo de nuevas propiedades para sus productos y analizarán las áreas de oportunidad en manufactura para conectar con nuevas tendencias tecnológicas. Este evento, que se enmarca en el Nano International Forum 2017, cuenta con el apoyo del Clúster de Nanotecnología y del Tecnológico de Monterrey, y tiene el respaldo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).



EVENTO

Hoy se llevará a cabo el VIII Foro de Recursos Humanos donde se hablará acerca de las tendencias globales y modelos de liderazgo adecuados para una organización con el desafío de integrar la tecnología en cada uno de sus procesos operativos y de gestión laboral. El evento es organizado por la American Chamber Mexico y Human Resources Commitee y se realizará en el Centro Internacional de Negocios de Monterey a partir de las 8 de la mañana.



IMPI

La UANL y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) llevarán a cabo este jueves las Jornadas Expo Ingenio 2017, evento en el que a través de conferencias, moléculas de diálogo, asesorías y casos de éxito, se acreditará la importancia de la cultura de la propiedad industrial para el desarrollo económico de Nuevo León y del país. Estas jornadas se realizan en diversas poblaciones del país y en esta ocasión toca impulsar en Monterrey los temas de la cultura de la propiedad industrial. En el evento participarán funcionarios de los gobiernos estatales, instituciones y actores líderes nacionales e internacionales, para abrir la posibilidad de identificar aliados estratégicos (comerciales, técnicos y financieros) para los creativos de la región.

