Entre Líneas

BRONCO

El Gobernador Jaime Rodríguez no quita el dedo del renglón ni oculta sus aspiraciones para contender por la candidatura a la Presidencia de la República en el 2018 como candidato independiente. Lo que sí es un hecho es que el Bronco no tendrá el respaldo de los nuevoleoneses en esta contienda. De acuerdo con la Encuesta Nacional 2017, de la firma Gabinete de Comunicación Estratégica, el 71.6 por ciento de los ciudadanos percibe en su administración que las cosas están fuera de control; y casi la mitad, un 49.1 por ciento, siente que la entidad está estancada. Aunque también hay que señalar que El Bronco tiene sus propias encuestas, donde según él, las cosas en Nuevo León han mejorado, especialmente en materia de seguridad ¿Será?



NEMAK

Con el fin de promover The Quest, un concurso donde hay becas académicas como premio, directivos de Nemak, el negocio de partes automotrices de Alfa, visitarán el campus de la Universidad de Monterrey este 5 de septiembre. Así que los estudiantes de la UDEM tendrán la oportunidad de mostrar sus conocimientos y habilidades ante directivos de esta compañía innovadora, para conseguir alguna beca académica que les permita escalar en sus aspiraciones.



TALLER

El sábado pasado arrancaron en la nueva Biblioteca del Tecnológico de Monterrey los talleres de acceso a la información dirigidos a los ciudadanos y organizados por Redes Quinto Poder, en colaboración con la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (CTAINL), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) y estudiantes del Tec de Monterrey. Estas pláticas buscan que los ciudadanos sean cocientes del poder de la información pública y utilicen la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública como un instrumento que les garantice los derechos consagrados en la Constitución.

