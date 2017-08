Entre Líneas

CLAMOR

Los regiomontanos y nuevoleoneses ya no hayan a quien encomendarse para tener más seguridad. El asesinato de un profesionista el viernes pasado a plena luz del día refleja el nivel de inseguridad que hay en Monterrey y su área metropolitana. Por más que el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón diga que todo está bien y hasta se avienta la puntada de culpar a los medios de comunicación por la supuesta “percepción” de inseguridad que se vive en Nuevo León, la realidad es muy distinta. En casi todas las reuniones de amigos y familiares el tema que sale a flote es la inseguridad, ya sea porque alguien sufrió algún robo o, lo más lamentable, porque fue atacado con alguna arma de fuego, como fue el caso del profesionista baleado afuera de un restaurante Sanborn´s, el viernes pasado, Mientras las autoridades no pongan un freno a esta situación, como ciudadanos que son creyentes, no les queda otra más que encomendarse al Divino creador, mientras que a los no creyentes a su suerte.



RECONOCIMIENTO

El Consejo Universitario de la UANL otorgará el reconocimiento “Excelencia en el Desarrollo Profesional al empresario César Cadena Cadena, presidente del Clúster de Energía de Nuevo León. El galardón distingue cada año a egresados de la Máxima Casa de Estudios por la excelencia en su desempeño profesional o empresarial. Cadena preside al Grupo Energéticos (Energex), una de las principales empresas en la comercialización de diésel en México y pionero en el negocio de gas natural comprimido. De hecho, esta empresa invertirá este año cuatro millones de dólares en cuatro estaciones para despachar gas natural vehicular, como alternativa al incremento en el precio de las gasolinas y diésel ¡Enhorabuena!



CAINTRA

Claras y muy concretas fueron las propuestas que hicieron los empresarios regiomontanos agrupados en la Caintra al secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, el viernes pasado. Las inquietudes y propuestas de los empresarios fueron en torno al Paquete Económico 2018 que se presentará al Congreso de la Unión en próximas fechas. Para los industriales, es de suma importancia que, ante el panorama internacional y la estrategia de consolidación de finanzas públicas, el Paquete del próximo año se convierta en un instrumento que impulse el desarrollo y competitividad del país. Vamos a ver qué tanto caso les hacen en la SHCP.



BOLSA

Femsa y Coca-Cola FEMSA (KOF) fueron reconocidas por la Bolsa de Valores de Londres al continuar como miembros en el índice bursátil FTSE4Good. Este instrumento analiza, califica e incorpora a compañías con un desempeño notable en el área ambiental, social y de gobierno corporativo, para crear fondos de inversión responsables. En los 14 criterios que evalúa este índice, FEMSA destacó por sus prácticas positivas en cambio climático, uso de agua, recursos humanos y comunidad. Por su parte, KOF resaltó en contaminación y manejo de recursos, así como en cadena social de suministros.

