Entre Líneas

DESARROLLO URBANO

Ayer se llevó a cabo la primera mesa de trabajo para analizar el predictamen de la Ley de Desarrollo Urbano de Nuevo León. En esta reunión, celebrada en el Congreso del Estado, los vecinos expusieron sus inconformidades ante diversos puntos de la Ley de Desarrollo Urbano, como lo son el cambio a uso de suelo mixto y de densidad, así como el cambio en que los permisos de construcción no tengan una vigencia establecida. Se espera que en las próximas semanas se realicen más mesas de trabajo con vecinos de todo el área metropolitana, así como expertos en la materia.

En la Mesa de ayer estuvieron los diputados independientes Karina Barrón, Marco Antonio Martínez, Jorge Blanco y Eugenio Montiel, de Movimiento Ciudadano Samuel García y el panista Jesús Nava. Además, asistieron representantes de más de 15 colonias, asociaciones civiles y la ex diputada Carlota Vargas.



FEMSA

Más de 30 millones de personas en América Latina no tienen acceso a agua potable y el triple no dispone de infraestructura sanitaria. Desde hace nueve años, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Fundación FEMSA reconocen con el Premio de Agua y Saneamiento BID-FEMSA a organizaciones que trabajan en soluciones innovadoras a problemas en materia de agua, saneamiento y disposición de residuos sólidos. Para esta edición, el BID y Fundación FEMSA otorgarán un premio de 10 mil dólares y otro de 5 mil dólares para iniciativas que trabajan en América Latina y el Caribe.



UDEM

Diferentes necesidades de grupos de población como mujeres, migrantes, indígenas y personas sin empleo formal, tendrán nuevas opciones a través de iniciativas de innovación social creadas por estudiantes ganadores del apoyo del Laboratorio de Transformación Social de la UDEM. Después de un periodo de asesoría y mentoría, los estudiantes prepararon su pitch durante dos semanas y realizaron su presentación final el pasado 18 de agosto, en la Sala 3 de Educación Continua, teniendo como jurado a inversionistas de los proyectos.

Las iniciativas ganadoras fueron “Izel”, de Mariana García Ramírez, estudiante de Mercadotecnia Internacional; “María Josefina”, de Andrea Anahí Rangel García, alumna de Economía; “Mender”, de Pedro Sergio Guajardo Reyes, de Diseño Industrial; y “Nubdin”, de María José Arceo Diez (Creación e Innovación de Empresas), Christian Alan García Muñoz, Isabel Garza Amaya y José Rodrigo García Puerta (los tres de Relaciones Internacionales).



INNOVACIÓN

Hoy se hará el Lanzamiento Regional de Convocatoria Programa Estímulos a la Innovación 2018 por parte de Jaime Parada Ávila, director general del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León. Este evento se llevará a cabo en el Centro Cultural Universitario Colegio Civil UANL a partir de las 9 de la mañana.

