Entre Líneas

MEDIOS

El que no deja de criticar a los medios de comunicación, dizque por manipular las cifras en materia de inseguridad, es el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Según el mandatario, los delitos están bajando en Nuevo León, pero los medios manipulan la información y difunden lo contrario. Se le olvida a Rodríguez que son los organismos intermedios los que han elevado la voz acerca del incremento en la inseguridad, con datos de la propia Procuraduría General de Justicia del Estado. En el más reciente análisis presentado por los organismos integrantes del Observatorio Ciudadano de Nuevo León el pasado 8 de agosto, se informó que los delitos de alto impacto continúan creciendo en Nuevo León. Y también señalaron que las denuncias por abuso de autoridad en el primer semestre se han triplicado en Nuevo León. Entonces ¿quién es el culpable del incremento en la inseguridad de Nuevo León?



AUSENTE

Al que podría caerle bien ese mote es a José Antonio Meade Kuribeña, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), luego de su participación en The Funding Tour 2017, que organizó el Latin-American Oil & Gas Association (LAOGA) celebrado ayer. Tras la expectación que provocó su nombre en la agenda, a la hora de la hora presentó su ponencia de manera remota. El titular de Hacienda es una fuerte carta del PRI para contender por la presidencia del país en 2018, tras el cónclave de este partido el fin de semana pasado donde cambiaron las reglas para dar oportunidad de postular a quienes no son militantes del tricolor.



CLÚSTER

Hoy en el Club Industrial, empresarios y funcionarios de la Secretaría de Economía y Trabajo del Estado presentarán el programa del 4º Encuentro de Negocios del Clúster de Electrodomésticos. Este sector ha registrado un crecimiento importante en los últimos años. Tan solo en 2014, la producción bruta total del sector de electrodomésticos en México fue de 7,931 millones de dólares, registrándose así un crecimiento anual de 3.4 por ciento en el período 2014-2020. Por tal razón, para continuar con el fortalecimiento del sector, el Clúster de Electrodomésticos organizará por cuarto año consecutivo el encuentro más importante de la industria.

La cita es a las 8:15 horas en Club Industrial, Salón Empresarial.



CONTADORES

El Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León organiza hoy el evento “Rompiendo Paradigmas” Relación comercial México- EU, a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones de este Instituto, ubicado en San Jerónimo. Entre los temas a tratar están: la Actualización del Sistema Tributario Americano, Modificaciones al NAFTA desde un punto de vista de EU, Avances en sus negociaciones, Alternativas Fiscales para Inversionistas en EUA. Aspectos fiscales en Migración de Individuos: Efecto Trump. Los temas serán impartidos por expertos de México y Estados Unidos.

