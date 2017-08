Entre Líneas

VISITA

El que amanece hoy en Monterrey es José Antonio Meade, Secretario de Hacienda y Crédito Público, y que desde la pasada Asamblea Nacional del PRI se menciona como probable precandidato de este partido a la Presidencia de la República en el 2018.

El titular de la SHCP viene a inaugurar el evento Funding Tour 2017 Norte, en el que se analizarán las oportunidades que tiene México en los sectores infraestructura, logística, inmobiliario y de energía.

El evento reviste una gran importancia, dada la reforma energética y el potencial que tiene Nuevo León y en noreste del país en este sector.

Además, veremos que dice el titular de Hacienda sobre el futuro inmediato de la economía del país y si deja entrever algo acerca de su posible nominación como precandidato del tricolor a la Presidencia de la República.



PUGNA

El asunto de cuál ley electoral regirá las próximas elecciones en Nuevo León sigue en el aire.

Tras la resolución de la Comisión Estatal Electoral de que se aplicará la Ley Electoral del 2014 y no la aprobada por el Congreso el 29 de junio pasado, el Coordinador de los Diputados del PRI, Marco Antonio González, mencionó que esperarán la decisión final de la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Federal Electoral (Trife).

González señaló que no le sorprende la resolución de la Comisión Estatal Electoral (CEE), ya que por su cercanía al gobierno estatal, anticipaban que iban a dictaminar de esta manera.

Agregó que no van a impugnar la resolución de la Comisión Estatal Electoral y esperarán la decisión de la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Federal Electoral.



INNOVACIÓN

Muy temprano, a las ocho de la mañana, se presentará Fernando Turner Dávila, Secretario de Economía y Trabajo del Estado, en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL, donde participará en el Foro Innovación que organiza esta institución.

Seguramente, el funcionario del equipo de El Bronco hablará sobre el programa que tiene el gobierno estatal de Industria 4.0 que busca convertir a Nuevo León en la punta de lanza del país en este cambio revolucionario.



TECNOLÓGICO

Un espacio flexible e innovador que busca cumplir con una nueva vocación, es el Pabellón La Carreta, inaugurado la tarde de ayer en el Tecnológico de Monterrey.

Hace poco más de un año iniciaron los trabajos de desmantelamiento y nueva construcción que contaron con la asesoría y orientación de expertos nacionales e internacionales de compañías como Sasaki Associates Inc., GLR Arquitectos, RDLP Arquitectos, Kinética, así como de especialistas de la institución, para dar vida a este nuevo espacio flexible ubicado en el corazón del Tecnológico de Monterrey y coordinado por Distrito Tec.

Mil 830 metros cuadrados de construcción total que brinda capacidad para 260 personas en su interior, transparente, abierta, flexible y dispuesta a fungir como cafetería, auditorio, área de exposición, cenas de gala, entre otros.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.