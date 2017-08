Entre Líneas

COPARMEX

Muchos empresarios se han preguntado qué pasa con Coparmex Nuevo León, uno de los organismos del sector privado regiomontano más activos y críticos, no sólo de Monterrey, sino de todo el país.

Y es que este organismo ha preferido mantener un bajo perfil ante los medios, mientras que otras Cámaras como la Caintra, Canaco y Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León siguen tan activos como siempre.

La situación es tal que a Federico Pozas García, presidente de Coparmex NL, se le ha visto muy poco desde que asumió la presidencia de este organismo el pasado 23 de marzo.

Y si a lo anterior le sumamos la renuncia de José Mario Garza Benavides a la dirección general de este organismo en marzo de este 2017, quien era el que daba la cara, pues ahora sí parece que Coparmex NL se durmió en sus laureles



ACTAS

Ahora que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América, ha dejado de manifiesto su rechazo a mexicanos que viven allá, el gobierno de Nuevo León ha otorgado cerca de 500 actas de doble nacionalidad a hijos de nuevoleoneses nacidos en el vecino país del norte.

Esta acción forma parte del programa “Soy México”, que nace de un convenio binacional celebrado entre la Secretaría de Gobernación y la Embajada de los Estados Unidos en México para que, a través del Registro Nacional de Población, los hijos de mexicanos nacidos en Norteamérica obtengan su registro de nacimiento con las actas de doble nacionalidad y con esto tengan identidad, seguridad y certeza jurídica para acceder a los beneficios de los nacidos en territorio nacional.



MUJERES

Eriac Capital Humano tendrá hoy su junta mensual y por tal motivo organiza un panel de mujeres, diversidad e inclusión de género, donde cinco destacadas profesionistas hablarán de sus vivencias y experiencias en el sector empresarial.

En este participarán ejecutivas de CCM-Heineken México, Femsa, Mary Kay, Pepsico, entre otras firmas, quienes compartirán sus experiencias entre los socios de Eriac Capital Humano.

La cita es en el Club Industrial a partir de las 7:30 horas.



ELECCIONES 2018

El diputado local independiente Eugenio Montiel no descartó el contender por algún cargo político a través de Morena, dirigido por Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que tiene pensado apoyar el proyecto de AMLO, pero aún no ha tomado alguna decisión.

Ya veremos por cual cargo público contenderá el también diputado ex priista.

Los industriales esperan que les digan cuándo pueden venir, para volver a enviar las invitaciones.



COLOMBIA

Mañana la Caintra recibirá a la Embajadora de Colombia en México, Patricia Cárdenas, y al Vicepresidente de Inversión de Procolombia, Ancízar Guerrero, que buscarán un acercamiento con la industria de Nuevo León para fortalecer sus vínculos comerciales y de inversión.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.