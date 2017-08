Entre Líneas 

ANTICORRUPCIÓN

Este martes iniciarán en el Congreso local las mesas de discusión sobre la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, que contempla dichas modificaciones.

Por tal motivo, organismos como el Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León y Renace invitan a los ciudadanos a participar en estas mesas de discusión para garantizar una adaptación exitosa del SEA.

Precisamente, estos organismos organizaron el pasado fin de semana el Foro “Procuraduría vs. Fiscalía” en el que participaron dos funcionarios encargados de combatir la corrupción. Por un lado Ernesto Canales, Subprocurador Anticorrupción de Nuevo León, y por el otro Jorge Emilio Iruegas, flamante Fiscal Anticorrupción en Oaxaca.

En el evento, Sandrine Molinard, directora del Ccinlac, señaló que la nueva Fiscalía va a ser una pieza clave del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción, por lo cual es necesario cuidar los procesos, nombramientos y recursos que se destinarán a esta nueva dependencia.



TECNOLÓGICO

A partir del semestre agosto-diciembre 2017, la cuarta generación de Líderes del Mañana iniciará su formación profesional en el Tecnológico de Monterrey con una beca del 100 por ciento para estudiar en esta Institución.

Por tal razón, este lunes 14 de agosto a las 11:30 horas, en el Centro Estudiantil de Campus Monterrey, se llevará a cabo la ceremonia de entrega de becas de la cuarta generación del programa Líderes del Mañana.

El objetivo de este programa es la formación de líderes transformadores con impacto social y está dirigido a jóvenes brillantes que requieren apoyo financiero completo para estudiar una carrera en el Tecnológico de Monterrey.

La ceremonia será presidida por José Antonio Fernández Carbajal, presidente del Consejo del Tecnológico de Monterrey; Salvador Alva, presidente del Tecnológico de Monterrey; David Garza Salazar, rector del Tecnológico de Monterrey; Laura Ruiz, directora de Programas Institucionales; líderes del mañana y familiares.



CONTADORES

Muy activos estarán esta semana los socios del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL), ya que celebrarán un Congreso denominado “Rompiendo Paradigmas, Relaciones Comerciales México-EU” del 16 y 18 de agosto.

La bienvenida será el 16, pero las conferencias se llevarán a cabo los días 17 y 18, con la participación de destacados expertos en asuntos fiscales de ambos países.

Entre las conferencias se hablará sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y asuntos de migración al vecino país del norte.



CONVENIO

Los que hoy amanecen celebrando un convenio son los directivos de la Universidad de Monterrey y del Grupo Financiero Banorte.

No se dio a conocer cuál es el objetivo de este convenio, pero mañana se lo diremos.

La cita es en la Torre Koi, planta baja, a partir de las 8 de la mañana.

