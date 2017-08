Entre Líneas

SEGURIDAD

Un alto a las cifras alegres que maneja el Gobierno del Estado en materia de seguridad pusieron ayer los dirigentes de organismos empresariales que integran el Observatorio Ciudadano de Nuevo León. Y es que apenas el pasado 1 de agosto, el Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón mandó a los medios de comunicación un boletín de prensa donde informaba que Nuevo León mejoró en incidencia delictiva frente a otros estados. Los organismos del Observatorio Ciudadano Nuevo León señalaron que los delitos de alto impacto continúan creciendo en Nuevo León, entre los cuales se encuentran los homicidios dolosos, el secuestro y la extorsión. Los dirigentes reconocieron que en algunos rubros hay mejoría, pero no por esto hay que echar las campanas al vuelo.



ROKU

A los clientes de Roku sus proveedores ya les avisaron que este servicio va de salida, ya que diariamente les quitan 16 programas y al parecer esto se debe a una demanda de las televisoras mexicanas contra este sistema de televisión satelital debido a que es pirata. Los dueños de este servicio avisan a sus clientes que ya les dieron de tres semanas a un mes para que Roku cierre definitivamente, pero al mismo tiempo recomiendan comprar otra caja android y hasta aseguran que ese sí no lo van a poder tumbar. Mientras son peras o son manzanas, más vale contratar un servicio legal de televisión restringida para no incurrir en prácticas que le pueden costar dinero y hasta poner en riesgo su seguridad personal.



FISCO

El Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, que preside Mario Morales López, organiza este jueves 10 de agosto un curso acerca de temas fiscales relevantes México-Estados Unidos, mismo que será impartido por David López Monroy, socio de Beachfleischman y Fernando Barraza Aguirre, director de Impuestos de esta firma. Su objetivo es comentar, desarrollar y plasmar una idea general sobre los principales asuntos fiscales que surgen entre México y Estados Unidos desde el punto de vista estadounidense.



KIA

KIA Motors México llevó a cabo por segundo año consecutivo su campamento de verano: “Un Verano Sorprendente”, del 24 de julio al 4 de agosto de 2017, en conjunto con la asociación Vetsa, A.C. y el Centro Comunitario Estatal para los niños del Municipio de Pesquería, Nuevo León. Este campamento fue gratuito para los niños de Pesquería, los únicos requisitos que se pidieron fueron: ser habitantes del municipio y tener entre 6 y 12 años cumplidos. Más de 100 niños de la comunidad tuvieron la oportunidad de participar en la serie de actividades que fueron preparadas para sorprenderlos durante las dos semanas, conociendo un poco más sobre KIA Motors, el trabajo en equipo, educación vial, medio ambiente, seguridad, globalidad y diversidad. Estas actividades lúdico-educativas contaron con la guía de expertos en la materia, como lo son las voluntarias de Vetsa, A.C. y el cuerpo de bomberos de KIA Motors México.Entre lí

