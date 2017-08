Entre Líneas

CONGRESO

La realización del Periodo Extraordinario está en el aire, ya que hasta el momento el gobierno del Estado no se ha acercado al Poder Legislativo y además no ha habido consenso con las siete bancadas. Esto lo señaló Marco Antonio González, Coordinador de los Diputados del PRI, quien destacó que la bancada del tricolor está en la disposición de realizar el Periodo Extraordinario y sacar adelante los temas importantes. Hasta el día de ayer no había ningún acuerdo, pero hoy habrá reunión del Cocri, donde se definirá si hay consenso entre las siete bancadas para realizar un extraordinario o no. Así que no descarten que los diputados se pongan de acuerdo y lleven a cabo esta sesión.



PEDRERAS

Pues aunque muchos ciudadanos no lo crean, el Gobierno del Estado informó que de las 48 pedreras registradas en la entidad, 12 se encuentran cerradas por incumplimiento de la norma estatal, como parte de la Estrategia para Mejorar la Calidad del Aire. Tras dar a conocer el avance de acciones que realiza el Gobierno Ciudadano, Roberto Russildi Montellano, Secretario de Desarrollo Sustentable, expresó que durante 30 años las administraciones anteriores realizaron muy pocas acciones para regular las emisiones de las pedreras. Russildi explicó que de las 48 pedreras registradas en la entidad, 24 cumplieron con la norma estatal sobre emisiones contaminantes, 12 están cerradas por no haber podido cubrir las obligaciones ambientales, 10 fueron suspendidas, 1 está suspendida con permiso para operar parcialmente y 1 opera con autorización federal.



CABIFY

Del 7 al 24 de agosto de 2017, Cabify, la app que ofrece servicio de transportación personal, de la mano de Wishbird, la tienda en línea de experiencias originales más grande de México, llevarán a usuarios y usuarias a vivir experiencias extremas y gastronómicas en diferentes puntos de la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Mérida y Tijuana. Con el objetivo de crear historias memorables, no sólo para el trayecto a casa, trabajo o escuela, sino también para el trayecto de vida que brindará una experiencia diferente durante las vacaciones, todos los usuarios y usuarias que lo deseen, podrán volar en globo, parapente, o bien tener una cena inolvidable a un precio accesible y sin manejar, ya que un auto de Cabify los llevará y los regresará a su destino, complementando la experiencia de viaje.



TORNEO

CEMEX y el Club de Fútbol Tigres de la UANL llevaron a cabo la edición número 11 del Torneo de Interacademias de Fútbol Tigres-CEMEX, con la participación de más de 350 jugadores de toda la República Mexicana, reunidos en una serie de partidos y celebraciones durante el pasado fin de semana. La competencia deportiva, llevada a cabo en el Centro Recreativo CEMEX, se realiza anualmente cada verano y en ella participan dos categorías de las 13 Academias de Futbol Tigres-CEMEX que existen a nivel nacional. Las Academias de Futbol Tigres-CEMEX son una alianza con Club Tigres, para fomentar el desarrollo integral de niños y jóvenes en las comunidades mexicanas.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.