Entre Líneas

CIERRE

La que no quita el dedo del renglón acerca del cierre de la estación de radio cultural Opus 102.1 FM y la creación de Radio Libertad es la Diputada Federal del PAN por Nuevo León, Brenda Velázquez Valdez, quien consideró que el Gobernador Jaime Rodríguez no halla cómo justificar esta acción.

Señaló que el mandatario ha tenido contradicciones en sus declaraciones, pues primero dijo que para quien deseara escuchar música clásica podía sintonizar el 1510 de AM, pero después declaró que sí habría esta programación en Radio Libertad.



CAINTRA

Ante las nuevas disposiciones fiscales para emitir facturas electrónicas en la versión 3.3, la Comisión Fiscal de CAINTRA y el SAT realizaron un taller para los industriales de Nuevo León el fin de semana, buscando promover el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y el conocimiento de los nuevos mecanismos para realizarlo.

La nueva facturación tiene tres objetivos: primero, incrementar la cantidad y calidad de la información que el SAT recibe de las empresas respecto a sus transacciones; segundo, la eliminación de prácticas indebidas; y tercero, transformar la interacción que las autoridades fiscales tienen con el contribuyente, buscando hacer “imperceptible” el pago de los impuestos.

Este nuevo sistema 3.3 cuenta con 46 reglas de validación, 17 nuevos catálogos aplicables a los conceptos a facturar y una estandarización de los datos capturados.



LEY ELECTORAL

Tras darse a conocer la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en torno a la inconformidad presentada por el estado ante un fallo del Tribunal Estatal Electoral, el Gobierno estatal anunció que seguirá trabajando para que se cumpla la Ley.

Manuel González, Secretario General de Gobierno, dijo que de acuerdo con la resolución del TEPJF, las reglas que regirán el próximo periodo electoral en el 2018 serán las previstas en la Ley Electoral vigente hasta antes de la reforma aprobada por los Diputados en junio pasado.

El gobierno estatal aplicará todos los recursos legales posibles para lograr que haya paridad de género, reducir las diputaciones plurinominales y que todo ciudadano independiente tenga la posibilidad de participar en las elecciones.



VALES

Nada contentos están los propietarios de papelerías con la entrega de útiles escolares que está haciendo El Bronco en Nuevo León.

Por tal motivo, Diego Céspedes, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y Oficina (Anfaeo), sugirió al Gobernador que el apoyo escolar pueda ser a través de vales que las familias puedan canjear en establecimientos formales para la compra de útiles escolares, ya que de lo contrario, esto representa una afectación para las al menos seis mil papelerías en la entidad.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.