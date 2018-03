Entre Líneas 22/03/2018

Especulación

Ayer por la tarde, el área de prensa del Gobernador con licencia, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” informó que de una primera muestra de 387 mil 897 apoyos, marcados como inconsistentes por el Instituto Nacional Electoral (INE), lograron recuperar 14 mil 426 firmas, por lo que se estaría a sólo 16 mil 656 apoyos para alcanzar el umbral mínimo necesario y figurar como candidato independiente por la Presidencia, señalando que aún le restarían 810 mil 995 firmas adicionales por revisar.

Indicaron que de mantener la tendencia de recuperación hasta el momento, “El Bronco” estaría superando el umbral necesario y aparecería como independiente en la boleta electoral para presidente en 2018. Si con todo esto, el INE no acepta sus alegatos, “El Bronco” acudirá a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que en esa instancia se decida su caso, y así, posiblemente si aparezca en la boleta electoral.

Existe una alta probabilidad de que aquí en Nuevo León pronto tendremos de vuelta al gobernador independiente con licencia, pero estaría regresando cuando su popularidad está a la baja. Sin duda, existe un sentimiento generalizado de que cuando regrese, ahora sí tendremos un gobernador reñido con el presidente entrante, con una población de Nuevo León que lo rechaza y no lo quiere, que no le tiene credibilidad, con un gabinete lleno de funcionarios grillos, ante tanto movimiento de secretarios, y un gobernador interino, que lo han apoyado en su sueño de ser presidente, mismo que estaría a punto de tornarse en pesadilla si no aparece en la boleta en los próximos días. Bueno todo cae en el terreno de la especulación.

CEMEX

La firma cementara informó ayer que cinco plantas de concreto en California, Estados Unidos, recibieron la Certificación de Abastecimiento Responsable del Concrete Sustainability Council (CSC), lo que las convierte en las primeras instalaciones de cualquier compañía en el país en obtener dicho reconocimiento.

El CSC actúa como un sistema de certificación de abastecimiento responsable, calificando instalaciones de materiales para la construcción en lo referente a prácticas responsables medioambientales, sociales y de gobernanza a lo largo de las cadenas de suministro.

Ignacio Madridejos, Presidente de CEMEX en Estados Unidos, dijo que un gran orgullo el que estas plantas sean las primeras instalaciones en el país en conseguir la certificación del CSC, lo que demuestra su liderazgo en responsabilidad medioambiental. Destacó que la sostenibilidad es un principio rector que respeta cada una de las instalaciones de CEMEX.

El organismo independiente de certificación SGS confirmó mediante una auditoría que las cinco plantas, ubicadas en Oakland, San Carlos, Santa Clara, San José y San Francisco, cumplieron con los requisitos del CSC. Definitivamente un gran logro para la cementera.

Predial

Ayer el municipio de Monterrey informó que con el fin de propiciar la regularización de construcciones que generan un impuesto predial adicional, depurar el rezago existente en el pago de este derecho y otorgar certeza jurídica a los contribuyentes respecto a su patrimonio inmobiliario, el ayuntamiento aprobó hoy aplicar subsidios en el pago del impuesto predial.

En Sesión Ordinaria de Cabildo, síndicos y regidores acordaron subsidios que van del 40 al 75 por ciento para los contribuyentes que cuenten con rezago en el registro de construcciones y que atiendan ciertos requisitos como un límite en el valor de la vivienda, que no cuenten con otro bien raíz en el estado, o que hayan adquirido bienes con tasas mayores.

El Tesorero Municipal, Francisco Beltrán, explicó que con esto hay beneficios, ya que existen muchos contribuyentes que el rezago que tienen en el impuesto es mayor al valor de la propiedad; y que están ofreciendo la oportunidad de que se regularicen hasta con un 40 por ciento en algunas condiciones o 75 por ciento en otras.