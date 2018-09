Entre Líneas 21/09/18

La raza paga,pero no manda

El “tarifazo” al transporte público que nos va a aplicar el gobernador del estado, es una prueba más de su pasado partidista. En contubernio con los transportistas, sangrará, aún más, el ya muy deteriorado bolsillo del pueblo.

Eso que ahora diga que está ideando una estrategia de subsidio o compensación, nos indica que, el “garrote”, como sea, le será dado a la ciudadanía, de uno u otro modo, y sin “zanahoria”.

Además, no nos hagamos, Señor gobernador, si usted aplica un subsidio, subvención o como quiera llamarle al engaño que pretende hacer que le creamos aliviará en algo el golpe de esta dura medida, le tengo una noticia: ese dinero saldrá de donde mismo. ¿A quién quiere engañar?

La cobija es de un sólo tamaño, los tiempos son otros, ya no puede dar “atole con el dedo a la raza”.

“La raza paga, la raza manda”, no es cierto, no hubo acceso a la junta donde se acordó dicho aumento. “La raza paga, pero no manda, ni opina, y si opina, no se le escucha...”. Esa es la triste realidad que usted nos endilga Señor Gobernador “Bronco” .

El Recibo Electrónico de Pago y el SAT

Pues ya estamos en pleno septiembre, y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con sus medidas, cada vez más duras en cuanto a fiscalización, nos recetó para este mes la obligación del Recibo Electrónico de Pago.

Sin duda, una medida nada agradable, ya que, además de la carga administrativa que esto conlleva, aprieta aún más el cuello al contribuyente, al tener que emitirse, por el lado de quien recibe el pago, un CFDI timbrado que deja huella clara de la operación realizada.

Recuerden que la obligación inició este 1° de septiembre de 2018, y a más tardar, se tiene el 10 de octubre para emitir los comprobantes por este primer mes.

Sin embargo, la gente nos seguimos preguntando el por qué se toman estas medidas y aún así, siguen saliendo casos de corrupción en todo el país, por parte, tanto de funcionarios vigentes en sus puestos, como de ex-gobernadores y dirigentes sindicales, entre otros, algunos encarcelados a punto de salir libres y otros a los que no se les ha tocado.

A ver qué sucede en el cambio de poder con AMLO, habrá que estar atentos.

BANORTE reconstruye

En el marco de la entrega de la casa número 172 en Ocuilan, Estado de México, Banorte anunció que reconstruirá al menos 400 viviendas durante el primer semestre de 2019, como parte de su programa Banorte Adopta una Comunidad.

Asimismo, informó que ha otorgado el 86 por ciento de los recursos asignados al programa durante este año, y ha concedido la totalidad de los donativos del público, clientes y colaboradores a organizaciones sociales encargadas de llevar a cabo la reconstrucción.

Banorte señaló que el presupuesto aún por otorgarse, que es de 110 millones de pesos, el cual se asignará de acuerdo a las prioridades de cada comunidad y en línea con el programa de reconstrucción del siguiente gobierno.

Sin duda, acciones dignas de destacar las que ha hecho Banorte.

INDEX NL arranca Foro

Los que amanecen activos esta mañana son los integrantes de INDEX NL, ya que en punto de las 8:30 A.M. en Cintermex arrancarán su Foro de Capital Humano 2018.

Este evento será inaugurado por el presidente del organismo maquilador y exportador, Eduardo Elizondo Williams, quien dará a conocer cifras, datos y tendencias relevantes del sector.