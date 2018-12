Entre Líneas 20/12/18

Lanzarán nueva Criptomoneda mexicana

Será mañana viernes cuando presenten en Monterrey la nueva Criptomoneda mexicana llamada “Amero”, la cual será lanzada por Alfonso Jiménez, empresario regio, quien asegura que dicha moneda virtual estará respaldada por terrenos en diversos sitios de Nuevo León, así como por minas de plata en el país.

El precio de lanzamiento será el equivalente a una onza troy de plata y la Inicial Coin Offering (ICO) será el 1 de enero de 2019.

Alfonso Jiménez, director del proyecto indicó que tienen la marca de la moneda en proceso de registro, y ya cuentan con el dominio amero.lat, donde se podrá revisar la cotización de dicha moneda virtual a partir del viernes 21 a las 22:22 horas.

Veremos y diremos…

FEMSA y el futbol colombiano

¡Esto si está Fuerte!, frase que utilizan mucho en algunas regiones de España, y es que nos referimos a un rumor que supuestamente se desató en Colombia en los últimos días, ya que todo apunta a que directivos del equipo de futbol América de Cali habrían sostenido pláticas con inversionistas mexicanos, quienes estarían interesados en comprar una participación accionaria mayoritaria en este club para sacarlo a flote, al parecer por una adversa problemática financiera.

¿Y de quién cree que se habla? Pues ni más ni menos que de FEMSA, que en México ya “apadrina” al Club Rayados de Monterrey.

Las versiones que existen hasta ahora, según nos comentan, es que se formaría algo similar a Sinergia Deportiva en aquel país, lo que le permitiría “transferir” jugadores entre ambos clubes.

Pese a que son rumores, lo cierto es que el América de Cali, está abierto a escuchar todo tipo de propuestas, siempre y cuando les llenen sus expectativas.

Soriana aumenta la apuesta

Para esta temporada decembrina, la cadena de supermercados amplió el área de Juguetería, la cual cuenta con más de 10 millones de nuevos juguetes para chicos y grandes.

Reino del Juguete, es ahora el área con que Soriana busca competir con Wal-Mart y la juguetería Julio Cepeda.

La empresa dijo que los juguetes representan el 60 por ciento de la venta total, de ahí la importancia de la preparación y un catálogo robustecido. Por ello, Soriana se prepara con siete meses de antelación en el caso de los productos nacionales, los cuales representan un 70 por ciento del catálogo.

Según The Npd Group, compañía de investigación de mercado, el mercado mexicano es el que más ha crecido, año con año, en el consumo de juguetes a nivel mundial, por lo que la expectativa es que siga creciendo o se mantenga el consumo, principalmente los juguetes con licencias. Entre las marcas y licencias más vendidas por Soriana son: Paw Patrol, Barbie, Fisher Price, Avengares, Lol, Masha, Super Wings, My Little Pony, Lego, Hot Wheels.

De museos y polémica

El caso de los museos de San Pedro promovidos por el ex alcalde Mauricio Fernández se está poniendo de pronóstico reservado.

Y es que nos comentan que la Administración municipal que encabeza el alcalde independiente Miguel Treviño está tupiendo con todo a Mauricio un día sí y el otro también.

A la actual Administración de San Pedro no le bastó, por ejemplo, clausurar y retirar la maquinaria que construía el Museo La Milarca, en el Parque Rufino Tamayo.

Ayer trascendió que el secretario de Ayuntamiento, José Dávalos, advirtió que el caso de los museos de Mauricio podría llegar incluso al terreno de lo penal… ¡Bolas!