Entre Líneas

RECLAMO

Duro y a la cabeza se aventó el coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Marco Antonio González, contra el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, por los bajos niveles de agua que tiene la presa de La Boca.

El legislador priista dijo que es necesario que la población esté enterada de la situación, pero hasta el momento sólo existe el silencio por parte del Gobierno del Estado.

González consideró que es urgente que Agua y Drenaje de Monterrey informe de las acciones a realizar, ya que se afecta no sólo en el suministro del vital líquido, sino también se ve perjudicado el turismo en el municipio de Santiago, principal actividad de sus habitantes.



CERTIFICACIÓN

El Centro Industrial Ternium, que se ubica en Pesquería, recibió la certificación LEED, que otorga el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building Council) por su diseño, construcción y operación en armonía con el ambiente.

El compromiso ambiental de este complejo siderúrgico incluyó la protección del hábitat donde se hizo la construcción, el rescate de especies de flora y fauna, así como el uso de materiales amigables con el ambiente y que producen ahorro energético.

Máximo Vedoya, presidente ejecutivo de Ternium en México, destacó que esta distinción es el resultado de varios años de intenso trabajo y de un proyecto concebido, desde sus inicios, para cumplir los más altos estándares de seguridad y ambientales.



UDEM

Después de 71 años de existencia, la American Society for Quality (ASQ) eligió a su primer presidente mexicano para 2019.

Se trata de Benito Flores Juárez, director de la División de Ingeniería y Tecnologías de la Universidad de Monterrey.

Su desempeño profesional de calidad, con amplia experiencia tanto en la industria como en la parte académica, condujo a al director de la División de Ingeniería y Tecnologías de la UDEM a que la American Society for Quality (ASQ) reconociera su trabajo y le ofreciera la responsabilidad de ser su presidente en 2019.

La asociación de 71 años de antigüedad es una comunidad de expertos, líder en capacitación, certificación individual y herramientas referentes a calidad para todo tipo de industrias gracias al trabajo y apoyo de sus más de 100 mil socios en más de 150 países.



CURSO

Para eficientar la legislación y adecuar las leyes estatales a la realidad de la región fronteriza, la diputada del PRI, Rosalva Llanes, acudió a la Academia Legislativa Fronteriza, organizada por el Consejo de Gobiernos Estatales del Oeste del Poder Legislativo de Estados Unidos y el Centro de Estudios México-Estados Unidos en la ciudad de San Diego, California.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, donde se ven los temas de desarrollo fronterizo, destacó que este curso sirvió para entender la dinámica de la zona fronteriza y en la que participaron legisladores de México y Estados Unidos.

