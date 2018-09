Entre Líneas 18/09/18

El Diablo y AMLO

Sigue resultando extraño el por qué José Antonio “El Diablo” Fernández Carbajal, presidente del consejo de FEMSA y del Tec de Monterrey, no se refiera al presidente electo de México, con todas las letras de su nombre, sino como el “candidato”, siendo que ya ni siquiera tiene esta figura.

En los últimos discursos que ha dado el mandamás de Oxxo, Doña Tota, Oxxo Gas, Farmacias Yza, Cooking Depot y Solistica, entre otras empresas, no ha salido de su boca el nombre de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Todo parece indicar que así ha de haber estado el roce entre ellos. Porque hay que recordar que cuando hubo la reunión de AMLO con un grupo de empresarios de Monterrey, estuvo la Crème de la Crème empresarial, excepto “El Diablo”, con la justificación de que “andaba de viaje”.

Y ayer durante la entrega de la edición 25 del premio Eugenio Garza Sada no fue la excepción y en su discurso dijo que el país avanzó en la democracia y prueba de ello fue la elección del “candidato que obtuvo 53 por ciento de los votos”, situación a la que consideró como un “momento histórico” y una “circunstancia inédita”, que vive el país.

También, Entre Líneas, “El Diablo” resaltó que uno de los pilares para que se logre consolidar la democracia, es la tolerancia y el derecho a disentir, más en una época donde las redes sociales “están llenas de ruidos y disonancias” y gran parte de las opiniones que ahí se vierten no son fundamentadas con datos ni información verificable ¡¡¡Órale!!!

Cambios en Lamosa

Luego de 14 años de ocupar el cargo de director de administración y finanzas de Grupo Lamosa, Tomás Garza de la Garza se retira para emprender proyectos personales.

A partir del 15 de octubre de este año, el puesto lo ocupará Jorge Antonio Touche Zambrano, ejecutivo que recientemente colaboró en Grupo Allen en la posición de director de administración y finanzas. Previo a esta experiencia estuvo laborando en Grupo Lamosa ocupando cargos como gerente corporativo de planeación y desarrollo, y director de finanzas y planeación del negocio de revestimientos.

También en su experiencia figura que ocupó puestos ejecutivos en las áreas de finanzas, planeación y desarrollo de negocios en la región de Norteamérica y el Caribe.

Enhorabuena para a ambos en sus nuevas responsabilidades.

Galardonan a Zambrano

En el marco de la celebración del centenario de la CONCAMIN, la agrupación empresarial reconoció a empresarios de la región por su contribución a la industria.

El Premio CONCAMIN 100 años, en la categoría In Memoriam, se premió a Lorenzo H. Zambrano Treviño, ex presidente y ex director general de la cementera gracias a los méritos en el desarrollo de la industria nacional, así como su impulso y defensa a los valores empresariales.

De igual manera, se reconoció la labor de Zambrano por ser uno de los primeros líderes mexicanos en comprender la importancia de la globalización, así como su liderazgo en materia de innovación, llevando a México a un escenario empresarial global, exportando el talento mexicano al escenario internacional.

ERIAC y sus socios

Eriac Capital Humano, organismo que preside Jesús Manuel Aldrete Rosales y agrupa a las áreas de recursos humanos de las empresas del país realiza hoy martes su evento, “Aprendiendo de la Experiencia: Jorge, Héctor y Carlos”.

En este panel expondrán, Jorge Quiroga, director de talento y cultura de 7-Eleven México; Héctor Treviño, director comercial Noreste de Heineken México y Carlos Taboada, consultor de desarrollo organizacional, CDG Consutores.

Una vez por mes ERIAC Capital Humano se reúne con sus asociados para tocar temas relacionados al ámbito laboral de los recursos humanos. Sin duda sus aportes serán de gran valía.