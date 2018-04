Entre Líneas 18/04/18

ALPEK

Después de que el pasado fin de semana salió en medios internacionales un nota periodística sobre ALPEK, respecto a la obtención de un crédito por hasta 710 millones de dólares, y que en su momento la empresa no quiso hacer comentarios al respecto, ahora, obligada por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) la empresa tuvo que dar “santo y seña” sobre este tema.

Detalló que en efecto, firmó el crédito en cuestión, el cual es sin garantía, con el Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Citigroup Global Markets Inc., HSBC México, Grupo Financiero HSBC y JPMorgan Chase Bank.

Agregó que el préstamo, que podría ser sindicado próximamente, cuenta con un plazo de tres años, un periodo de disponibilidad de 18 meses y es prepagable en cualquier momento, total o parcialmente, sin que ello implique una prima o penalización.

Aclaró que a la fecha, no se han hecho disposiciones de esta línea de crédito y que podría utilizar dichos recursos para refinanciar deuda existente a corto plazo, financiar temporalmente la adquisición de Companhia Petroquímica de Pernambuco y de la Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco de Petróleo Brasileiro y financiar temporalmente la compra de activos de M&G USA Corp. y sus deudores afiliados, a través de Corpus Christi Polymers LLC, empresa conjunta recién formada entre Alpek, Indorama Ventures Holdings LP y Far Eastern Investment Limited.

CEMEX

La cementara de origen regiomontano informó ayer que fue reconocida por la revista Forbes (en su edición Centroamérica y República Dominicana) como la empresa más admirada en la región, luego de haber realizado un estudio con la participación de más de 650 empresarios, lectores y consumidores que se relacionan con las firmas evaluadas.

La revista destacó el lugar privilegiado que CEMEX ocupa en la preferencia de los consumidores de Centroamérica y República Dominicana, alcanzando una puntuación total de 9.6 con base en la calidad de sus productos y servicios, su capacidad de atraer y retener a gente talentosa, su reputación e imagen, la calidad de gestión, innovación, compromiso ambiental, responsabilidad social, presencia global, entre otros.

Para determinar las empresas mejor valoradas en la región, la revista Forbes Centroamérica hizo un estudio en el que pidió a los encuestados calificar a las empresas en diez criterios que van desde valor de marca, calidad de productos y servicios, hasta responsabilidad social e innovación. Aquí CEMEX tuvo mucha refrencia ¡Enhorabuena!

ANIERM

Los que llegaron a Nuevo León para hacerle competencia al Consejo Mexicano de Comercio Exterior del Noreste (COMCE) fueron los de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, mejor conocida como la ANIERM.Esta agrupación, fundada en 1944, acaba de abrir una delegación en Nuevo León que dirige Christian Gómez, y este jueves tendrá su primera reunión donde estará como invitado el Embajador de Uruguay en México, Jorge Alberto Delgado Fernández.

Asesoría

Muy activa anda Caty Pérez Bulnes, ex regidora panista y ahora una mujer muy entusiasta, apoyando a madres de familias que quieran emprender un negocio. A través de su asociación Mujer, Matrimonio y Familia A.C. (MUMAFAM), Caty ofrece asesoría jurídica gratuita a las mujeres que tienen un negocio y desean formalizarlo, o a quienes quieran emprender uno.

Además, participa también en la agrupación Cultura Cabal, que la dirigió por muchos años Luis Carlos Treviño de la Garza y que acaba de pasar la estafeta a Jesús Horacio González Treviño, ex presidente del Clúster de la Salud. Sin duda, muy activa.