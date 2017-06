Entre Líneas

COACHING

Muy activo anda Esteban De Gives con su franquicia Action Coach, ya que además de adquirir los derechos para esta empresa en Monterrey, ahora se expande a Mérida, Yucatán.

Después de varios años de experiencia como coach de negocios, adquirió los derechos de esta franquicia en el 2005 convirtiéndose en dueño de la misma para Monterrey y ahora expande sus servicios hasta tierras yucatecas.

“¡Deja de ver a tu negocio como tu trabajo y empieza a tratarlo como a una empresa!,” es el slogan del empresario regiomontano, quien cada semana organiza una sesión de inducción para empresarios que quieren crecer y no saben cómo hacerlo. Brad Sugars creó el concepto de coaching de negocios en 1993 y en 1997 la convirtió en franquicia.



QUEJA

Por la negativa de la Agencia Estatal de Transporte para entregar la información referente a las 916 concesiones de taxi canceladas que fueron reservadas y que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León dictaminó como improcedente, la Diputada Gloria Treviño solicitó un recurso de revisión ante ésta dependencia.

La legisladora había solicitado esta información al titular de la Agencia Estatal de Transporte, Jorge Longoria, quien no le ha entregado la información solicitada a pesar de haber concluido el plazo legal para hacerlo este pasado 23 de mayo. Veremos en qué termina esta querella entre los legisladores priistas y la Agencia Estatal del Transporte.



ERIAC

Con la participación de expertos internacionales y una asistencia de más de 500 líderes empresariales, este jueves 1 de junio arranca el Foro Mundial RH, que organiza ERIAC Capital Humano. Claudia Maya, directora de Recursos Humanos para Latinoamérica de Marsh & Guy Carpenter, asiste como una de las conferencistas a este Foro.

Apasionada del coaching, de los temas de diversidad e inclusión y fiel creyente de la importancia del bienestar en el trabajo, compartirá con la audiencia que se dará cita al evento, las prácticas de vanguardia de la función de Recursos Humanos.

Otro de los conferencistas es Nacho Llantada, vocalista de “Los Claxons”, quien participará este viernes 2 de junio. Músico, autor, empresario y atleta, Llantada charlará ante más de 500 líderes empresariales sobre transformación personal.



SAP

Hoy se llevará a cabo en el Pabellón M el SAP Executive Summit, con el tema “Re imagine su negocio para la economía digital”. Durante el evento se hablará sobre cómo convertir lo digital en un valor exponencial para el negocio y cómo se puede crear valor en la economía digital.

A este evento asistirá Alberto Oppenheimer, vicepresidente de Industrias y Soluciones para América Latina, SAP, y quien dará la bienvenida será Luis Villanueva, Director Zona Norte, SAP México.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.