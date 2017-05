Entre Líneas

ESPALDARAZO

Fue el que recibió ayer Jaime Parada Ávila, director del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología y del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT) durante la inauguración de varias obras en este parque.

Tanto el director del Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza, como los directores de otros centros de investigación, elogiaron la labor que ha desarrollado Parada Ávila para convertir a este parque en el Silicon Valley de México, como lo llamó el director del Conacyt.

El funcionario dijo que el reto para convertir a Nuevo León en una sociedad del conocimiento todavía va para largo, ya que si bien la entidad cuenta con 5 mil científicos y tecnólogos, se requieren 50 mil.

Ojalá que el sector privado, el gobierno y las universidades sigan por este camino para bien de Nuevo León.



ENERGÍA

Todo indica que Tamaulipas le está ganando la partida a Nuevo León en materia energética.

Los tamaulipecos abrirán una oficina de Comercio Tamaulipas en la ciudad de San Antonio, Texas, según lo anunció Carlos Talancon, secretario de Desarrollo Económico del vecino estado, justo en el marco de la Cumbre de Gas México que se llevó a cabo en esta ciudad texana.

La intención es impulsar la inversión en el sector energético al sur de la frontera estadounidense.

Según la Sedec tamaulipeca, la apertura de la representación se dará antes de que concluya la primera mitad de este año.

Y Nuevo León ¿Cuándo?



DEFENSAS

La investigación que abrió el Gobierno del Estado por los incentivos que se otorgaron en la administración anterior a la armadora coreana KIA sigue dando de que hablar.

Los ex funcionarios Francisco Valenzuela Castellanos y Jesús Salvador Garza Herrera, quienes laboraron en la administración de Rodrigo Medina, son representados por los abogados defensores del ex Secretario de Desarrollo Económico, Rolando Zubirán, y por los que defienden al ex Tesorero, Rodolfo Gómez Acosta, ambos ex funcionarios, vinculados por los incentivos otorgados a la armadora Kia.

Que coincidencia ¿No cree usted?



BIOCOMBUSTIBLE

Nos comentan que Bieeco, una empresa cien por ciento mexicana, construirá una planta que será la primera en todo el país que transformará lodos contaminados en biocombustible para uso industrial.

Este es un proyecto que permitirá abatir costos y generará fuentes alternas de energía para las empresas en diversos sectores.

Esta planta representa el futuro para sustituir rellenos sanitarios que son contaminantes, y será muy útil para las cementeras, por ejemplo, ya que éstas usan el coque de carbón, que es contaminante.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.