Entre Líneas

CONVENIO

Este martes, la empresa multinacional Samsung y el Tecnológico de Monterrey firmarán un convenio de colaboración para proyectos de electrónica y automatización, así como de utilización de energías renovables de alto impacto en la empresa.

En la ceremonia estamparán su rúbrica Juan Pablo Murra Lascuraín, decano de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, y por parte de la compañía lo hará Wansoo Kim, presidente de Samsung Electronics Digital Appliances México.

Con este acuerdo, los estudiantes de la Institución podrán formar parte de proyectos de automatización, modernización, así como de utilización de energías renovables, de alto impacto en la empresa.



ELITISMO

Nos comentan que el encuentro que sostuvieron la semana pasada el gobierno estatal y los diputados federales por Nuevo León para exponerles a los legisladores los pormenores del plan hídrico para el Estado resultó por demás discriminatorio, partiendo de la base que los diputados Ricardo Canavati Tafich, Mirna Isabel Saldívar Paz y Waldo Fernández González no fueron requeridos como invitados a la presentación que se hizo, esto ni porque son los legisladores que más recursos económicos gestionan ante la Federación cuando la situación del Estado así lo amerita.

Esperamos que no haya resentimientos, ni revanchismos por esta pifia y que si hay críticas para este proyecto, que ya empieza a ser polémico, sean bajo el sustento de la objetividad.



CONTADORES

El Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León tendrá mañana 31 de mayo un curso sobre el “Procedimiento para atender y enfrentar auditorías del SAT”.

Este curso será impartido por Carlos Ramírez Larsen, socio de litigio fiscal de la firma Deloitte, está dirigido a contadores, asesores, administradores, abogados y empresarios.

Este evento se llevará a cabo en las instalaciones del ICPNL, ubicado en la Colonia San Jemo.



CURSO

La Facultad de Derecho y Criminología de la UANL está invitando al curso “Regulación Eléctrica con Enfoque en América Latina” que impartirá Luis Ferney Moreno, director del Departamento de Derecho Minero-Energético de la Universidad Externado de Colombia, en el Edificio de Posgrado de la Facultad del 5 al 9 de junio próximo (de 18:00 a 21:00 horas).

El curso, al que miembros del Clúster Energético de Nuevo León buscarán asistir, no tiene ningún costo y se emitirá una constancia por tomar dicha cátedra, de acuerdo con sus organizadores.

Esta Facultad de la Máxima Casa de Estudios está tomando muy en serio la tarea de escudriñar el potencial que tiene el sector energético en México desde diversas aristas en la academia. Enhorabuena.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.