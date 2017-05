Entre Líneas

ROMPIMIENTO

En el sector privado se habla de un virtual rompimiento entre el Fondo del Agua Metropolitano de Monterrey y el gobierno de Jaime Rodríguez, justo cuando este martes se anunció la construcción de una presa en Linares y Montemorelos como un proyecto sustituto del polémico Monterrey VI. Sólo así se explica porque no estuvo ningún representante del Fondo del Agua Metropolitano de Monterrey y que quien lo anunció fuera el gobernador. ¿Será acaso un proyecto suscrito en la coyuntura por la candidatura a la presidencia de la República?



CEMEX

La cementera creó una vicepresidencia ejecutiva de sustentabilidad y desarrollo de operaciones presidida por Jesús González Herrera, que tendrá a su cargo áreas globales de salud y seguridad; operaciones y tecnología; energía; abasto; investigación y desarrollo; administración de propiedad intelectual y sustentabilidad. Anteriormente González Herrera, fungía como presidente de Cemex Reino Unido. Otra cambio en el organigrama de Cemex fue en la vicepresidencia de planeación estratégica de Cemex en México, a cargo de Ignacio Mijares Elizondo, quien ahora despachará en Filipinas. Los cambios entrarán en vigor el próximo 1 de julio.



BHR

Hoy el Contador Público Certificado, Carlos Benavides, socio director de BHR Enterprise Worldwide México en Monterrey inaugura sus oficinas en nuestra entidad, para el evento asistirá el presidente de la firma, Carlos Brito.

BHR Enterprise Worldwide México es una firma consolidada de Contadores Públicos Certificados, Abogados y Consultores con presencia Nacional e Internacional, dedicada a la prestación de servicios de Auditoría, Precios de Transferencia, Consultoría Fiscal, Contabilidad y Nóminas. La firma se especializa en impuestos y negocios. BHR Enterprise Worldwide International está en más de 80 países. En México fue fundada en 1994. Entre los invitados especiales al evento destacan los directivos del IMEF, del ICPNL y empresarios de la localidad.



VALUE

Quien le sopló ayer a las velitas del pastel, aunque hace poco más de un mes cumplió años, fue el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, en un acto “espontáneo” Carlos Bremer, presidente de Value Grupo Financiero, le hizo subir al podium donde se desarrollaba el Foro IMEF 2017 para que el auditorio le cantara las mañanitas y posara para la foto junto al pastel. Este acto tomó desprevenidos al séquito de seguridad de Guajardo, pues no se les avisó que habría tal festejo y mucho menos que incluiría “vela mágica” tipo luz de bengala. El detalle hizo que los elementos sudaran la gota gorda.



ISLA

El gobernador Jaime Rodríguez adelantó ayer en el Foro IMEF que ya se trabajan un proyecto para animar a los ciudadanos a visitar la presa El Cuchillo, que ya bautizó como “La isla con madre”, a la que se pretende que visite, en lugar de la Isla del Padre. Dijo que la idea es que con inversión privada se le impulse como destino turístico.

