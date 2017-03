Entre Líneas

RECONOCIMIENTO

Muy contenta anda Martha Herrera, directora corporativa de Responsabilidad Social de CEMEX, por el reconocimiento que le otorgó la organización World Business Council for Sustainable Development por su trabajo para contribuir con los objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Egresada con honores de la primera generación de Licenciado en Estudios Internacionales de la Universidad de Monterrey, Herrera fue distinguida el pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, como una de las primeras diez beneficiarias a nivel mundial de los Premios a las Mujeres Líderes del World Business Council for Sustainable Development. ¡Enhorabuena!



RIESGOS

Con el tema “Administración de Riesgo ante Incierto Panorama Internacional”, hoy por la tarde arranca el foro The Capital, organizado por el Tecnológico de Monterrey, donde participarán funcionarios, académicos y líderes del sector privado. Entre los conferencistas se encuentra Fernando Turner Dávila, Secretario de Economía y Trabajo de Nuevo León. El evento continúa mañana viernes con la participación de Luis García Peña, ex presidente del IMEF Monterrey, y Andrés Garza Herrera, director general de Qualita Alimentos, de Xignux. El evento se llevará a cabo en el Centro Estudiantil del Tecnológico de Monterrey.



TURISMO

El Consejo Metropolitano de Grandes Eventos de Monterrey A.C. (COMETUR) se reúne este jueves con las autoridades del sector turístico del Estado para trazar acciones que apoyen el desarrollo de la industria sin chimeneas. La tirada es desarrollar y difundir el tema del turismo de reuniones profesionalmente, tanto con la comunidad, como con la academia y ante instituciones del Gobierno. También se pretende continuar con el proyecto de creación del Directorio de Proveedores del Estado, donde aparezcan todos los servicios de proveeduría y facilite al organizador los apoyos que más le convengan para el éxito de sus eventos Otro objetivo es promover redes de negocios más ágil para lograr obtener información de aquellas empresas, agrupaciones o particulares que realizaran eventos para coadyuvar en la organización y que los entes que sean ejes rectores se puedan sumar en la consolidación de los eventos. La cita es en el Salón Sevilla, del Centro Convex, a las 8:30 horas.



TLCAN

Este jueves se llevará a cabo en Monterrey el seminario denominado los “Desafíos y Oportunidades ante la renegociación del TLCAN”, que organiza Grupo Prodensa, y que reunirá destacados expertos en la materia. Entre estos se encuentran Jaime Zabludovsky Kuper, vicepresidente de IQOM Inteligencia Comercial, y uno de los principales negociadores de este Acuerdo en 1992. En este seminario, que se llevará a cabo en el Hotel Camino Real, participarán también Luis Fernando Barbosa Sahagún, vicepresidente mundial de Aduanas de la International Chamber of Commerce (ICC París), y Emilio Cadena, presidente y CEO de Grupo Prodensa. El evento arranca a partir de las 8:45 horas.

