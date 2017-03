Entre Líneas

FERROCARRILES

Vaya discusión que se ha levantado en torno a la competencia efectiva en los servicios de interconexión, derechos de paso y derechos de arrastre utilizados para ofrecer el servicio público de transporte ferroviario de carga en la industria ferroviaria.

Todo se derivó de un reporte que publicó la Comisión Federal de Competencia Económica en el Diario Oficial de la Federación, donde se concluye que no existen condiciones de competencia efectiva en el mercado de derechos de paso en las redes ferroviarias operadas por Kansas City Southern de México, Ferrocarril Mexicano, Ferrosur y Ferrocarril y Terminal del Valle de México, una sociedad en la que KCSM cuenta con participación minoritaria.

Pues bien, KCSM manifestó su desacuerdo con los razonamientos de la Comisión y sus conclusiones preliminares, y ejercerá sus derechos dentro de los próximos 20 días hábiles para aportar evidencia y argumentos que apoyen su posición, como se prevé en la Ley Federal de Competencia Económica.



LAREDO

Ayer 17 de marzo comenzaron a operar The Outlet Shope at Laredo, que desarrolló Horizon Group, un mall que inicialmente agrupa a 50 tiendas pero que tiene la perspectiva de crecer hasta a 80 en menos de un año.

Este nuevo centro comercial se sitúa en la puerta de entrada de México, generando una conexión con el Noreste del país sobre la carretera Panamericana 85 que va desde la Ciudad de México a San Luis Potosí, cruza por Nuevo León y llega hasta Laredo.

La inauguración oficial de The Outlet Shope at Laredo se hará el próximo 6 de abril pero por lo pronto los regios ya pueden asistir a este lugar a hacer shopping con plena seguridad de que serán recibidos con los brazos abiertos.



ADIÓS

​Uno de los grandes empresarios regiomontanos falleció la madruga del miércoles pasado. Se trata de Don Armando Garza Sada, quien murió a los 84 años.

Don Armando procede de una de las familias más renombradas en la historia empresarial de Monterrey. Junto con su hermano Bernardo, manejaron desde sus inicios al Grupo Industrial Alfa y su hijo Armando es el actual presidente de su Consejo de Administración.

Descanse en paz Don Armando Garza Sada.



CORRUPCIÓN

​Una vez que ya se aprobó el Sistema Estatal Anticorrupción en el Congreso del Estado, ahora viene la discusión de las leyes secundarias.

Y por lo pronto, la organización Redesquintopoder IDEA, Identifica, Denuncia y Actúa, solicitó desde el 15 de marzo que para estos trabajos no haya reuniones privadas y/o a puerta cerrada.

Además, que se haga un calendario de las reuniones y las invitaciones a las sesiones de las mismas se hagan con anticipación y publicidad máxima para que las y los ciudadanos de Nuevo León que quieran aportar a este proceso histórico, puedan efectivamente hacerlo.

