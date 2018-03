Entre Líneas 13/03/2018

Control

CEMEX informó ayer que se convirtió en la primera compañía en la industria cementera en operar con éxito plantas por control remoto. Detalló que desde su ubicación central en Monterrey su innovador sistema de monitoreo y control remoto de la compañía, el Centro de Control Cemento (C3), opera en tiempo real, las 24 horas del día, los 365 días del año, rastreando datos en vivo de la operación de 14 plantas de cemento, 25 hornos y 86 moliendas en México, además de monitorear una planta de cemento en Colombia y otra en Estados Unidos.

Indicó que el monitoreo ininterrumpido del sistema brinda información sobre cada etapa del proceso de producción, así como del desempeño del equipo instalado en las plantas de cemento, lo que permite a los operadores del C3 no sólo monitorear, sino también tomar acciones correctivas inmediatas, en coordinación con el personal local de operaciones y teniendo acceso a los sistemas de control inteligentes existentes, para minimizar cualquier desviación de los objetivos de seguridad, control ambiental, eficiencia y calidad del producto.

CEMEX dijo que creó el C3 para aprovechar de manera más efectiva los recursos e innovación tecnológica disponible a través de la red global de operación de la compañía, y que mediante la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de CEMEX México, buscó principalmente unificar los sistemas de control de todas sus plantas de cemento para tomar decisiones óptimas en tiempo real, compartir mejores prácticas fácilmente y maximizar tanto la eficiencia operativa como la administración de recursos y de energía.

En opinión de Édgar Ángeles, Vicepresidente de Operaciones de CEMEX México, “se aplicó la tecnología más moderna para desarrollar un sistema único en la industria cementera actual.

El C3 es una excelente herramienta para promover la seguridad de nuestras operaciones y hacer eficientes todos nuestros procesos”. CEMEX añadió que ya percibe los beneficios del trabajo en equipo llevado a cabo por los departamentos de Mantenimiento, Procesos y Sostenibilidad de la compañía a través del C3.

Señaló que mediante la operación del Centro de Control Cemento, CEMEX se ha beneficiado no sólo de una reducción del 50 por ciento en el número de accidentes operativos, sino también de la reproducción de mejores prácticas, la extensión de conocimiento compartido y experticia, así como de la mejora general en eficiencia operativa y confiabilidad, entre muchas otras ventajas.

SAGARPA

Ayer Ramiro Hernández García, coordinador general de Delegaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), tomó protesta a Virgilio Bucio Reta como delegado en Nuevo León, sustituyendo a Fermín Montes Cavazos, quien duró en esta posición durante cinco años y era el único de los delegados federales en la entidad que había permanecido casi todo el sexenio de Enrique Peña Nieto en ese puesto. Hernández García destacó el trabajo que ha hecho Montes Cavazos por el campo de Nuevo León por ejemplo en los tecno parques, y de años atrás resaltó su labor en el área académica como ex director de la Facultad de Agronomía de la UANL, ex titular de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario ahora SEDAGRO, y como ex diputado, entre otras actividades.

Expo

Monterrey será sede de la Expo Eléctrica y Solar 2018 que inicia hoy martes hasta el jueves 15 de marzo en Cintermex, la cual es considerada como una de las más importantes plataformas de negocios en iluminación, automatización, material eléctrico y energía sustentable.

Participarán las más grandes e importantes empresas del noroeste del país del ramo de energía eléctrica y solar. Nuevo León es considerado como la entidad con el nivel más alto de insolación, lo que lo hace ideal para instalaciones de energía solar, tanto en la modalidad de paneles fotovoltaicos, como en el aprovechamiento de la energía solar térmica para calentamiento de agua. Veremos las novedades y tendencias que presenten las compañías, en un año que es señalado como crucial en el crecimiento del sector solar.