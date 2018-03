Entre Líneas 12/03/18

Promoción

Nos da gusto mencionar que algunas empresas locales comienzan ya a hacer negocios en países de sudamérica, como Panamá, y de Asia, como Japón, gracias al apoyo que les está brindando la Secretaría de Economía y Trabajo (SEDET), que dirige Fernando Turner Dávila.

En Panamá, para promover sus productos, y con el fin de elevar sus exportaciones a este mercado de Centroamérica, un grupo de 11 empresas regias de los sectores de alimentos, bebidas, belleza, construcción y tecnología, como Comercializadora Lopza, Eixel, Sanilock, Sumitomo, Zu Café, 4Buddies, Equipnet, Finisima y Moe’s; asistieron a la Expocomer en este país, una exposición multisectorial organizada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá del 28 de febrero al tres de marzo.

En la misma vía, pero ahora en Japón, del seis al nueve de marzo del 2018, una misión comercial de ocho empresas locales, guiadas por Samuel Peña Guzmán, Subsecretario de Economía y Trabajo, participaron en la feria internacional “FOODEX” en Tokio, evento al que asisten más de 82 mil visitantes y 3 mil 350 expositores de 77 países que operan en el sector de alimentos y bebidas. En la edición número 43 de esa feria internacional estuvieron las empresas: 4 Buddies, Agua de Piedra, Carnes Viba, Chilokia, FV&M, Melipona, Maremoto y Ocho Reales. Con el mismo enfoque, pero a nivel doméstico, 20 PYMES locales, como Campo LT, Tía Lencha, La Casita 72, Ripian, Dulces Finos Victoria y Dulces Finos Las Ardillas, TortiRegias, Soy Sanna, Suiker, Tostigar, Jamaicool y Chilokia, estuvieron en la Expo ANTAD & Alimentaria en Guadalajara. En este evento participan más de 1,800 empresas nacionales e internacionales con la intención de conseguir nuevos clientes de cadenas comerciales de México y de Norteamérica. Nuevo León contó con un Pabellón para las empresas afiliadas al programa Hecho en Nuevo León, lo que les brindó la oportunidad de exhibir sus productos igual que otros 28 países.

Sin duda, un buen apoyo para la demostración de lo que se hace en Nuevo León.

Laredo

Un grupo de funcionarios del Port of Laredo, encabezados por la Directora de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) y de Comunicación, Blasita López, están hoy en la ciudad para difundir su “Campaña de Semana Santa del 2018”. También nos visitan representantes de The Outlet Shoppes at Laredo y del Mall de Norte, la cita es a las 13 horas en el Hotel Quinta Real de valle Oriente.

UDEM

Con un panel moderado por el rector de la Universidad de Monterrey (UDEM), Antonio J. Dieck Assad, el fin de semana pasado iniciaron las actividades del Diplomado en Sports Marketing, un programa que lanza la institución académica, como un esfuerzo educativo encaminado a la profesionalización del deporte en México. En el evento de arranque, expertos en el tema, como los presidentes de los clubes de fútbol, Alejandro Rodríguez Miechielsen, de Tigres y Duilio Davino, de Monterrey, y de béisbol, José Maiz García, de Sultanes, dialogaron en torno a la mercadotecnia en el ámbito deportivo. Los panelistas abordaron temas como la necesidad de integrarse a una globalización de la industria del deporte y del espectáculo, el esfuerzo por la profesionalización, la consolidación de marca, las redes sociales, los espacios para niños y jóvenes y los estadios con estándares internacionales.