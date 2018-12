Entre Líneas 10/12/18

De política y fútbol

Ya hay candidatos, ya está la fecha, y ya existen boletas. La Comisión Estatal Electoral informó que ya cuentan con las 939 mil 568 boletas para las elecciones del próximo 23 de diciembre de donde saldrá el próximo Alcalde de Monterrey.

El número de boletas se diseñó conforme a la lista nominal. La duda es, ¿cuántos electores irán a votar en esta elección insólita?

Los pronósticos no son alentadores. Serán, en teoría, 939 mil 568 regiomontanos los que salgan a elegir entre nueve candidatos para la alcaldía de Monterrey.

Sin embargo, el PAN dice que la contienda sólo será entre dos: Adrián De la Garza y Felipe de Jesús Cantú.

Que no se confíen los albiazules panistas, no vaya a ser que les pase igual que al otro equipo albiazul, pero de fútbol, Rayados de Monterrey, que hasta ayer antes de jugar con el Cruz Azul, ya se sentían en la final, pero lamentablemente un mal planteamiento de su técnico, graves errores defensivos y su inoperancia ofensiva los sacaron de plano de la contienda por el campeonato.

El PAN ya da por descartados al resto de los candidatos, ¿tendrá el mismo destino que los Rayados? ¿qué dirá el PRI de todo esto?

IP aplaude reforma

Los industriales de Nuevo León afiliados a la Cámara de la Industria de Transformación, Caintra, aplaudieron la reforma al artículo 19 constitucional, al ser aprobado por mayoría en el Senado de la República. Una iniciativa que impulsó no sólo Caintra, sino también Concamin y Canacar, dado que el robo al transporte es un delito que ha afectado el desempeño de la industria. Con esta reforma, el robo al transporte ha sido incluido en el catálogo de delitos graves que ameritan presión preventiva oficiosa. Respecto al autotransporte de carga, con esta iniciativa se podrá proceder en contra de los delincuentes de manera inmediata, protegiendo la integridad de los operadores, de la mercancía de transportan y de la unidad. Los industriales hacen un llamado a los diputados federales a tomar esta iniciativa de reforma y aprobarla en el mismo sentido que hicieron los Senadores, buscando ser un elemento que favorezca a mejorar los índices de este delito, así como a las empresas, transportistas y operadores que son víctimas de la delincuencia a lo largo del país.

KIA hace donación

La armadora surcoreana, realizó una aportación económica de 150 millones de pesos para desarrollar infraestructura pública en el municipio de Pesquería. Esta donación es parte del contrato de colaboración entre KIA Motors, el Gobierno del estado de Nuevo León y el municipio de Pesquería. Los 150 millones de pesos fueron entregados en dos exhibiciones, la primera por 72 millones de pesos el año pasado y la más reciente por 78 millones de pesos. Los recursos han sido destinados por las autoridades de Pesquería a diferentes obras distribuidas en el Municipio entre las que destacan bacheo superficial, adecuaciones viales, construcción de un centro deportivo y mejoras en las comunidades de Santa María y Villas Regina. Con este donativo, KIA Motors México busca contribuir con el desarrollo de Pesquería, Nuevo León y sus habitantes así como elevar su calidad de vida.

Aprender y desaprender

Decía el futurólogo Alvin Toffler que los iletrados del siglo XXI no serán los que no sepan leer o escribir, sino los que no sean capaces de aprender, desaprender y re-aprender. Bajo esta premisa, hoy arranca en el Tec de Monterrey el 5º Congreso Internacional de Innovación Educativa, donde expertos de varios países analizarán las tendencias y prácticas que están revolucionando la educación en el mundo. Además, busca fomentar y facilitar la experimentación e innovación entre profesores, directivos, emprendedores y todos aquellos interesados en educación, acercándolos a las mejores experiencias nacionales e internacionales, conectándolos con expertos y mostrándoles lo que otros educadores están haciendo en materia de innovación educativa.