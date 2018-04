Entre Líneas 10/04/18

Impunidad

Pues se le sigue dando largas a los procesos contra el ex-Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, con sus audiencias a modo y juntas para que no se moleste el ex-funcionario público en echar vueltas de más a Monterrey, y se difieran ahora hasta junio (esperemos que sean de este año 2018).

Lo cierto, estimado lector, es que todo apunta que no pasará nada, quien dijo que iba a hacerle justicia al pueblo, el gobernador independiente con licencia, Jaime Rodíguez Calderón, “El Bronco”, sigue peleando por su sueño de ser presidente del país, cuando el mismo sabe ya ha perdido la credibilidad que tenía ante la ciudadanía, el Fiscal que había dejado a cargo de esa encomienda, Ernesto Canales, ya parece que bajó los brazos, y hoy el nuevo Fiscal en el caso, Javier Garza y Garza, parece ya curarse en salud al mencionar que los expedientes están, para variar, mal integrados. Nada nuevo.

Como ciudadanos estamos indefensos contra esto, el saqueo seguirá y ha seguido (recuerden las cobijas) ahora con el nuevo gobernador o con el interino, o con el que sea, ya se desgastó, degradó y denigró la figura independiente con las trampas en la recolección de firmas, se perdió la última esperanza de un cambio, que no llegará.

Como cereza en el pastel, nuestro gobernador interino, Manuel González Flores salió aún más listo que el propio “Bronco”, al tirar la pelotita de la inseguridad a quien, según él, le corresponde, el nuevo Fiscal General, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, no señor, la responsabilidad no se delega, se comparte. Y después de su pifia en la declaración González Flores quiso enmedar el camino con un “supuesto trabajo en coordinación en contra de la inseguridad” ¿Quien los entiende? Políticos al fin.

¿Simplificación?

El Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL), en voz de su propio presidente, Alfredo Esquivel Boeta, nos comparte el siguiente comentario que en este espacio compartimos.

Nos dice que cómo ya es costumbre para los contribuyentes el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó el uso de la plataforma para presentar la Declaración Anual de Personas Físicas con información precargada, en donde lamentablemente ya se presentan varias eventualidades:

- Que el patrón no haya elaborado adecuadamente los Comprobantes de Facturación Digital (CFDI) de nómina de sus trabajadores o empleados y por lo tanto sus amarres internos no cuadren, situación que lleva a que el SAT les rechace su devolución por una causa no imputable al trabajador o empleado, ocasionandoles un perjuicio económico por causas ajenas.

- Que en el caso de los jubilados el IMSS se equivocó timbrando dos veces sus recibos, situación que genera que estén precargados dos veces dichas percepciones, dando como resultado un impuesto alto a cargo del propio jubilado.

Señala que no es posible que ante la presencia inminente de la Cuarta Revolución Industrial de un gobierno digital, como pretende ser México, considerado así en su Plan de Desarrollo, y con un sistema recaudatorio de primer mundo, no se pueda tener una plataforma digna de lo que tanto pregonan las autoridades , para que los que sigan soportando el peso recaudatorio del país sean los trabajadores, a quienes bajo cualquier pretexto no les devuelven su dinero.

Innovación

