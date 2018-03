Entre líneas 08 de marzo

Millennials

Algunas áreas de Recursos Humanos de empresas locales nos contactaron y nos compartieron que el sentir generalizado de la falta de empleo en nuestra sociedad es paradójico.

Nos comentan que esto se percibe principalmente en los jóvenes, en los millennials, como se les llama de manera pomposa y rimbombante a las generaciones actuales, que antes de que se les haga cualquier pregunta para ver si son proclives a citarlos a una entrevista laboral, pero no asegurándoles el puesto aún, lo primero que preguntan es lo que se ofrece de sueldo, la ubicación del centro de trabajo, si se laborará los sábados, etcétera, y alguna que otra “condicionante” para ver si son ellos los que concederán algo de su tiempo y sea la empresa la privilegiada en obtenerlo.

Dicen que todo esto sería normal en condiciones en que los potenciales colaboradores tuvieran empleo fijo, sin embargo aquí entra la paradoja, ya que en el mayor de los casos, estos jóvenes no lo tienen, y están con la esperanza de que les caiga algo del cielo, sin ir a buscarlo.

Indican que es cierto que hay factores, como la tecnología, que ayuda y donde ya no se ocupa la presencia física para enviar un currículum, pero en esto también les ha tocado vivir que les postulas, les hacen la cita, hora, día, ubicación, para que después dejen plantado al entrevistador, sin el menor dejo de preocupación ni el más mínimo deseo de disculparse por el tiempo que se pierde en separarlo para ellos.

A usted estimado lector ¿le ha tocado vivir alguna experiencia parecida? porque esto no es ficción, es la realidad, es el día a día en muchas empresas locales y podría ser que hasta nacionales.

Universidades

El Consulado General de Estados Unidos en Monterrey y Relaciones Culturales invitan al público en general a la Feria Universitaria a realizarse mañana jueves 8 de marzo 2018 de l4 a 7 de la tarde en Relaciones Culturales en el centro de Monterrey.

En este evento diplomáticos del consulado estadounidense estarán representando a casi 30 universidades estadounidenses con información para estudiantes, profesores, y padres acerca de los programas de las universidades y la oferta educativa. También se impartirán talleres sobre el proceso de admisión y trámite de visas de estudiante. Entre las universidades participantes se encuentran: American University, Bryn Mawr College, Catholic University of America, Columbia University, Columbia Business School Club, Davidson College, Fordham University, George Washington University, Georgetown University, Harvard University, Harvard Club Monterrey y Loyola University.

También están Princeton University, Rollins College, Rowan University, St. Edwards University, Syracuse University, Texas A&M, Universidad Regiomontana (URRE), University of California, University of Colorado Denver, University of Denver, University of North Carolina, University of Pennsylvania, University of Rhode Island, University of San Francisco y University of Southern California. Durante la feria, personal del consulado estará disponible para entrevistas con medios de comunicación acerca de esta oportunidad de estudio. Esperamos y surjan muchas oportunidades en pro de la educación. Mayores informes en el Consulado General de Estados Unidos, Oficina de Prensa y Cultura, en los teléfonos: (81) 8047-3100 y (81) 8047-3302 y en el correo: consuladoUSAmty@state.gov.

Uber

Buena noticia para los usuarios de esta plataforma de servicio de taxis, ya que durante este mes hay una reducción de tarifa en UberX, que aplicará para la ciudad en diferentes horarios y días de la semana. Por ejemplo, de lunes a viernes de 10:00am a 12:00pm habrá un 25 por ciento de descuento, y de lunes a miércoles de 8:00 pm a 10:00pm, se ajustará el precio un 15 por ciento. Esta promoción será válida del 7 al 25 de marzo, sin duda hay que aprovecharla.